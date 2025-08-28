李世英整形換臉！豪砸1億韓元擺脫外貌攻擊「A直奔D罩杯」

李世英坦言豪砸上億韓元「改頭換面」。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓知名喜劇演員李世英以誇張演技與直率形象受到觀眾喜愛，曾在夯劇《請回答1988》中飾演德善的死黨「雙門洞王祖賢」，然而她近日在節目上大方分享自己的整形經歷，坦言總手術費高達1億韓元（約219萬元台幣），金額足以買下一台頂級賓士S-Class。

李世英24日上節目時透露，自己先後進行雙眼皮、鼻子與胸部整形，直言「我用這張臉活了20多年，想換個不同的臉度過剩下的人生。」她強調手術雖能更誇張，但擔心臉部僵硬影響搞笑表演，選擇保留自然表情，好讓她能模仿李小龍、柳承範甚至做出豬鼻子表情。談及胸部整形，她回憶曾花1千萬韓元（約22萬元台幣）打填充物，卻因運動遭槓鈴撞擊導致胸部下垂，不得不再開刀移除。

李世英在節目上大方分享自己的整形經歷。（翻攝自YouTube）

今年3月，李世英再度接受隆胸手術，從A罩杯直接升級到D罩杯，她笑言「一般人可能選C，但我如果只做到C會後悔，所以直接選D，結果完全不後悔。」此外，李世英還透露去泳池派對時現場的反應「大家都很瘋狂」，即便術後留下些許疤痕與輕微不對稱，她仍表示最重要的是「自己滿意」。

李世英早期因容貌深受網路霸凌，如今的新面容讓她更有自信。（組合照，翻攝自IG）

李世英也提到，自己過去常因外貌遭受網友攻擊，長期背負自卑感，如今透過整形變得更勇敢並重建自信，展現全新的自我，她也在節目中坦然分享心路歷程，讓粉絲看見她最真實的一面，也掀起觀眾對「整形與自我認同」的熱烈討論。

