娛樂 日韓

臉蛋天才求救 車銀優入伍1個月經紀公司傳財務困境

擁有「臉蛋天才」稱號的韓國男星車銀優。（翻攝自IG）擁有「臉蛋天才」稱號的韓國男星車銀優。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國「臉蛋天才」車銀優於7月28日入伍，目前正在陸軍新兵訓練所接受基礎軍事訓練，接下來將分發至軍樂隊服務，預計2027年1月27日退伍。車銀優入伍才1個月，他所屬的經紀公司Fantagio驚傳陷入財務危機。

車銀優目前正在接受新兵訓練。（翻攝自IG）車銀優目前正在接受新兵訓練。（翻攝自IG）

根據韓媒報導，近日，Fantagio進行稅務調查後，遭課巨額罰款，股價下跌5億韓圜（約新台幣1210萬元）。截至今年3月底，Fantagio擁有的現金及等同現金的資產為110億韓圜（約新台幣2.66億元），10月至11月還需籌措超過210億韓圜（約新台幣5億元）。

車銀優所屬經紀公司面臨財務危機。（翻攝自IG）車銀優所屬經紀公司面臨財務危機。（翻攝自IG）

車銀優入伍對Fantagio來說是一項重擊，原訂在今年上半年播出的《醫女大長今》延期製作，整體來看，Fantagio已連續3年營業虧損，車銀優退伍的時候，公司不知道還在不在？

