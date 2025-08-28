康康挑戰聽聲辨人 陳孟賢假扮嗲聲慘被識破

《綜藝一級棒》黃妃（左起）及袁小迪首度合作同台演出。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視招牌歌唱節目《綜藝一級棒》由康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬主持，上週六（8／23）平均收視2.44，再度蟬聯冠軍。本週（8／30）祭出豪華企劃「歌王歌后金曲強強滾」，邀來袁小迪與黃妃首度合體演出，黃妃以《水水水》開場，袁小迪接唱《糊塗浪子心》，兩人合唱《男人情女人心》更掀全場高潮，被讚「夢幻組合」。

《綜藝一級棒》康康（右二）進行「聽聲辨人」挑戰。（中視提供）

《綜藝一級棒》許志豪首露胸毛。（中視提供）

康康也在節目中展現「聽聲辨人」功力，成功猜出郭婷筠的歌聲，卻被陳孟賢假扮嬌嗔女生逗得全場大笑。歌舞秀環節，許志豪、陳隨意、陳孟賢復刻劉文正《愛像什麼》，身穿亮眼絲質襯衫，大膽秀舞姿與「蛇腰舞步」，連袁小迪、黃妃都笑到合不攏嘴。蕭玉芬、吳申梅、吳美琳則組成「歌舞女團」，演繹復古《說不出的快活》，舞台瞬間化身華麗老上海舞廳。

《綜藝一級棒》陳孟賢（左起）許志豪、陳隨意使出「蛇腰舞步」。（中視提供）

《綜藝一級棒》蕭玉芬（左起）吳申梅、吳美琳表演歌舞。（中視提供）

此外，吳俊宏與沈建豪合唱羅大佑《戀曲1980》、《戀曲1990》，用渾厚歌聲展現不同詮釋。康康點評「咬字太清楚，少了隨性不羈味道」，隨後親自模仿羅大佑獨特唱腔，逼真還原獲滿堂彩。

《綜藝一級棒》集結歌王歌后與精彩歌舞，每週六晚間8點於中視頻道首播，中天娛樂台週日晚間8點重播。

