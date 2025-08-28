晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）美光氣體外洩驚醒娛樂圈！八仙塵爆、威秀影城驚魂意外全回顧

2015年八仙樂園舉辦彩色派對引發塵爆，造成15死、400多人輕重傷。（本報資料照）2015年八仙樂園舉辦彩色派對引發塵爆，造成15死、400多人輕重傷。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／專題報導〕記憶體大廠Micron美光后里廠驚傳「白色氣體」外洩，不只引發工安疑慮，更讓外界聯想到娛樂圈中觀眾最怕的「演唱會驚魂時刻」，其中舞台特效失控、全場混亂疏散、踩踏意外等突發狀況，都曾在國內外演出中真實上演，讓粉絲心驚膽跳。如今「美光氣體外洩」再度提醒，娛樂產業的安全問題同樣不容忽視。

【台灣演出場域驚魂】 

台灣也曾多次上演「驚險瞬間」；2015年八仙樂園舉辦彩色派對，因粉塵遇火源瞬間爆炸，造成15死、逾400輕重傷，是台灣娛樂安全史上最沉痛的一頁；2025年4月，台北信義威秀影城則因樓下酒吧廚房油煙觸發偵煙器，現場誤判為火警，影廳冒出白煙並緊急疏散觀眾，畫面曝光後在網路掀起熱議，這些事件都凸顯娛樂場所的安全演練與應變機制，絲毫不能鬆懈。

【粉絲安全焦慮升溫】 

隨著大巨蛋、北流、流行音樂中心等大型場館成為演唱會新熱點，粉絲更擔心人潮聚集時若發生突發狀況，是否能及時疏散。美光后里廠「白色氣體」外洩的新聞曝光後，不少網友直言「看完新聞才驚覺，以後進場要先找逃生口」、「演唱會場館的煙霧特效，有時候也會嚇到人」。娛樂活動原本是快樂的，但觀眾的安全感，往往決定了回憶是美好還是驚魂。

【國際案例警惕】 

國際上也不乏娛樂安全意外。2010年德國電音派對Love Parade因場地瓶頸發生踩踏，造成21死、數百人傷；2021年美國饒舌歌手Travis Scott主辦的《Astroworld Festival》，更因人潮推擠釀成10死、數百人受傷的悲劇。對照「美光氣體外洩」的警惕，專家提醒，大型娛樂產業應將安全規格拉到最高，才能讓觀眾安心沉浸在音樂與影像氛圍中，而不是提心吊膽。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中