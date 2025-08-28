（專題）美光氣體外洩驚醒娛樂圈！八仙塵爆、威秀影城驚魂意外全回顧

2015年八仙樂園舉辦彩色派對引發塵爆，造成15死、400多人輕重傷。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／專題報導〕記憶體大廠Micron美光后里廠驚傳「白色氣體」外洩，不只引發工安疑慮，更讓外界聯想到娛樂圈中觀眾最怕的「演唱會驚魂時刻」，其中舞台特效失控、全場混亂疏散、踩踏意外等突發狀況，都曾在國內外演出中真實上演，讓粉絲心驚膽跳。如今「美光氣體外洩」再度提醒，娛樂產業的安全問題同樣不容忽視。

【台灣演出場域驚魂】

台灣也曾多次上演「驚險瞬間」；2015年八仙樂園舉辦彩色派對，因粉塵遇火源瞬間爆炸，造成15死、逾400輕重傷，是台灣娛樂安全史上最沉痛的一頁；2025年4月，台北信義威秀影城則因樓下酒吧廚房油煙觸發偵煙器，現場誤判為火警，影廳冒出白煙並緊急疏散觀眾，畫面曝光後在網路掀起熱議，這些事件都凸顯娛樂場所的安全演練與應變機制，絲毫不能鬆懈。

【粉絲安全焦慮升溫】

隨著大巨蛋、北流、流行音樂中心等大型場館成為演唱會新熱點，粉絲更擔心人潮聚集時若發生突發狀況，是否能及時疏散。美光后里廠「白色氣體」外洩的新聞曝光後，不少網友直言「看完新聞才驚覺，以後進場要先找逃生口」、「演唱會場館的煙霧特效，有時候也會嚇到人」。娛樂活動原本是快樂的，但觀眾的安全感，往往決定了回憶是美好還是驚魂。

【國際案例警惕】

國際上也不乏娛樂安全意外。2010年德國電音派對Love Parade因場地瓶頸發生踩踏，造成21死、數百人傷；2021年美國饒舌歌手Travis Scott主辦的《Astroworld Festival》，更因人潮推擠釀成10死、數百人受傷的悲劇。對照「美光氣體外洩」的警惕，專家提醒，大型娛樂產業應將安全規格拉到最高，才能讓觀眾安心沉浸在音樂與影像氛圍中，而不是提心吊膽。

