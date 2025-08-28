IG貼文最強對決 泰勒絲的愛情能不能贏過一顆蛋？

泰勒絲（Taylor Swift）和NFL球星Travis Kelce宣布訂婚。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星Travis Kelce浪漫訂婚，兩人在玫瑰園擁吻合影的貼文甫曝光，就衝破3000萬讚，瞬間成為全球最火熱的社群話題。也有網友馬上把她和2019年紅遍全球的「世界紀錄蛋」作比較，當年那顆普通雞蛋靠集體力量拿下6000萬讚，至今穩坐Instagram冠軍。

2019年1月，一個網友在IG帳號上傳了一張再普通不過的雞蛋照，並號召網友一起衝讚，挑戰當時由凱莉珍娜（Kylie Jenner）保持、約1800萬讚的世界紀錄。沒想到短短十天內，這顆「蛋」就突破3000萬讚，至今累積超過6000萬，成功登上IG史上最受歡迎的貼文寶座，也因此被封為「世界紀錄蛋」。

如今泰勒絲的「愛情宣言」才一日就達到蛋的一半數字，被粉絲視為最有力的挑戰者。

