娛樂 最新消息

七夕逢鬼月極陰日瞬變「擒人劫」 6大開運法曝光

命理師阿谷老師。（翻攝自臉書）命理師阿谷老師。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天就是農曆七月七日，也就是「七夕」，當天也是鬼月的「極陰日」，大家可得要小心。本月28日是牛郎、織女一年一次相逢的機會，命理專家「阿谷老師」指出，當天不但是「極陰日」也是「轉換運氣」的好時機，可做以下六件事情幫助開運與轉化能量。

由於今年是農曆閏六月，鬼門開的時間較去年晚，農曆七月又被民間稱為「鬼月」，阿谷老師認為：農曆七月主要與另一個世界的頻率重疊比較多，建議可以戴平安符等護身物品幫助穩定能量和頻率，更能減少被干擾的狀況。

【極陰日轉運6件事】

☆穿白色、淺色等亮色系衣服

避免穿著黑色或暗色系衣物，亮色系衣服可增強陽氣

☆吃紅、白湯圓

湯圓有圓滿的象徵，建議吃紅湯圓要「雙數」吃，有助改變磁場

☆做慈善

接下來就會遇到中元普渡，這時期的義工需求量很大，雖然物理是普渡需求，但主動去協助摺蓮花等善事，無形中也有助能量轉換

☆捐善款、物資

大家應該都聽過所謂的「破財消災」，主動破財不只消災，也是把好運用別的方式換回來

☆把壞掉或老舊的東西丟掉

這時節把壞掉的、老舊看不順眼的或總是要維修的東西丟掉，也有助把不好的霉運拋掉

☆說好話

農曆七月顯化特別快，大眾意識也特別相信因果報應，這時機多講對別人有讚賞和感恩的言語，可以為自己招來更多好運

民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

