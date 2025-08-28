柯震東立牌「眼睛14年對不到焦」 本人求自費重製全網笑瘋

柯震東在電影《那些年》人形立牌的眼睛無法正常對焦已逾14年。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕電影《那些年，我們一起追的女孩》至今仍是影迷心中的青春代表作，主角柯震東近日發現彰化阿璋肉圓門口的電影立牌，笑說自己照片上的「眼睛已經對不到焦14年」，詢問大家是否要自己出錢輸出一個「比較像我的版本」送給店家，幽默回應立刻笑翻網友。

柯震東在Threads釋出立牌照片，畫面可見當年劇組簽名的合影，不過他的眼神方向確實顯得有些尷尬，因此自嘲「畢竟我的眼睛已經在彰化對不到焦14年了」，還強調「這裡盡量不戰好不好吃！純粹針對我的眼睛就好。」一方面化解了可能的糾結話題，也展現搞笑一面。

請繼續往下閱讀...

柯震東的敲碗文曝光後，大批粉絲全笑瘋，更群起朝聖留言「根本青春回憶殺」、「眼睛真的有點可愛跑掉」、「不輸出一個新版對不起自己」，更有人呼籲片商出紀念週邊「正版柯震東立牌！」這波自黑笑談不僅再次勾起《那些年》在地取景的話題，也讓柯震東成功製造與影迷的互動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法