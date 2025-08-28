晴時多雲

娛樂 最新消息

鳳小岳參賽音樂節目！發掘團員怪癖：狀態差很多

鳳小岳（左）領軍的樂團壓克力柿子將參與節目《樂團祭》。（五条文化提供）鳳小岳（左）領軍的樂團壓克力柿子將參與節目《樂團祭》。（五条文化提供）

〔記者林欣穎、實習記者譚曉曼／台北報導〕首檔樂團養成節目《樂團祭》將在8月底播出，由獨立樂團八十八顆芭樂籽主唱阿強、Youtuber兼電音女團「妮可醬」主唱的Sandra擔任主持人，今（28）日他們與監製陳鎮川、參賽者之一的鳳小岳出席開播記者會，陳鎮川表示：「我很期待看到這些樂團，可以創造自己的王國」。

阿強這次接下主持棒，他高興表示自己打算用很「樂團」的方式介紹樂團給全台灣、全世界的人知道。更因節目會把樂團帶到山上拍攝，他幽默說：「要變成叢林冒險王了！」而全台最紅的英文老師Sandra，其實也是「妮可醬」主唱，她說：「聽團仔也是很重要的一環，每一次都會有100位觀眾，每一個都裝備齊全，有毛巾、扇子。樂團的文化不能少了聽眾，看到他們與觀眾的互動，真的很像在看一個音樂祭。」

阿強（左）、Sandra主持《樂團祭》。（五条文化提供）阿強（左）、Sandra主持《樂團祭》。（五条文化提供）

這次節目找來24組樂團，其中就有與鳳小岳領軍的「壓克力柿子」，鳳小岳提到一天拍攝幾乎要花上10幾個小時，與團員關係變得更加親近，還因此知道了彼此的怪癖，「可以看到每個樂團不同的屬性，台上、台下的狀態差很多。」

而阿強日前表演不小心中暑，阿強提到當天真的太熱，體感溫度高達46度，所幸後來休息一小時後好很多，更正向表示：「我們是中年聖戰士永遠會踏過所有困難，不管有什麼困難都會擊敗它！」

監製陳鎮川期待延續《大嘻哈時代2》成功經驗，將能量延伸至樂團領域。（五条文化提供）監製陳鎮川期待延續《大嘻哈時代2》成功經驗，將能量延伸至樂團領域。（五条文化提供）

昨北部發生大地震，江蕙正好在台北小巨蛋開唱，陳鎮川被問及二姐狀況，他則笑回：「之前做阿妹演出時很習慣在那邊地震，重點是大家都很安全。」而張惠妹下個月6號將為林智勝引退賽獻唱，陳鎮川透露這兩天在做硬體排練，下週一就會有跟樂團的排練。

