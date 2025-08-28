《臉讚時代》朴泰俊與偶像妻離婚 坦言：去年就協議

《臉讚時代》打開知名度的朴泰俊（左）與偶像妻崔秀貞離婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕從韓國綜藝節目《臉讚時代》出身，現在是知名漫畫家的朴泰俊爆出與女團「Lotte Girls」出身的妻子崔秀貞離婚了！朴泰俊承認從去年開始就與崔秀貞協議離婚，結束維持將近4年的婚姻。

根據韓媒今（28）日報導，朴泰俊的好友透露兩人離婚消息，之後朴泰俊也承認，的確和崔秀貞從去年就協議離婚，但否認兩人正在為財產分布興訟。朴泰俊說：「去年初就有討論，8月完成離婚調解，所有文件也都簽好了。」

朴泰俊（左）與崔秀貞去年就協議離婚。（翻攝自IG）

朴泰俊與崔秀貞兩人交往多年，2020年結婚，當年朴泰俊還在節目《Radio Star》中公開兩人登記結婚消息，當時朴泰俊說：「我沒有告訴任何人，因為我的朋友不多，擔心婚禮會場坐不滿」，提起自己與崔秀貞的實際相處狀況，他表示就像和朋友一起生活般，崔秀貞還稱他是「最好的朋友」。

朴泰俊2009年走紅後，活躍於《花美男TV》、《食神之路》等節目，後轉型為漫畫家，《外貌至上主義》、《格鬥實況》、《My Life as a Loser》都非常受歡迎，更成立漫畫製作公司。

