娛樂 最新消息

澎湖追風音樂燈光節8月29日開幕 韓國天后孝琳打頭陣

澎湖追風音樂燈光節，請來韓國性感天后孝琳打頭陣。（澎管處提供）澎湖追風音樂燈光節，請來韓國性感天后孝琳打頭陣。（澎管處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「澎湖追風音樂燈光節」，將於8月29日盛大展開！今年卡司陣容堪稱歷年最強，共計6場就在澎湖觀音亭舉辦，演唱卡司更是史無前例，橫跨海外、偶像、樂團、嘻哈的黃金陣容，就是要讓樂迷們聽得過癮！

璀璨開幕夜重磅邀請韓國性感天后孝琳首度降臨澎湖舞台，聯手超人氣男團OZONE、樂團理想混蛋、「王子」邱勝翊與邱宇辰，一起為觀音亭點燃星光開場。韓國性感天后孝琳，今年首次參加台灣的夏日音樂祭典，就是獻給了離島觀光勝地的澎湖追風燈光音樂節！第一次訪問澎湖的孝琳，對於澎湖雙心石滬的景色最為嚮往。

澎湖追風音樂燈光節，希望延續花火節熱潮。（澎管處提供）澎湖追風音樂燈光節，希望延續花火節熱潮。（澎管處提供）

8月30日將以「經典大舞台」為主題，邀請4位實力派台語歌手共演星光夜晚。金曲歌王許富凱以溫潤厚實的嗓音擄獲各年齡層樂迷，被譽為新世代台語歌壇的重要代表；情感深刻、唱功紮實的陳孟賢則擅長詮釋內斂而濃烈的情歌風格；李子森以真摯自然的台風和溫柔唱腔獲得廣大觀眾喜愛，是近年表現亮眼的新生代男聲；而杜忻恬則憑著清亮純淨的音色與穩健現場實力，展現屬於台語女聲的柔韌與細膩。

適逢「澎湖秋瘋季」邁入第十年，今年也同步推出「秋瘋好禮四重送」活動，包含 LINE@ 電子優惠券、天天集點抽獎、週週現場抽好禮、月月憑證登錄抽大獎，總價值超過百萬元，最大獎還包括汽車、機票與3C產品，讓旅遊不只好玩更有驚喜！

點圖放大header
點圖放大body

