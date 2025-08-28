晴時多雲

娛樂 最新消息

詹懷雲爆戀情首露面！《有病》江齊一句話幫慶生

詹懷雲首談戀情，強調都是好朋友。（記者潘少棠攝）詹懷雲首談戀情，強調都是好朋友。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕詹懷雲今年憑藉著《有病才會喜歡你》成為新一代男神，先前他被爆出與同片女主角江齊假戲真做，引發討論。今天（28日）詹懷雲出席活動，強調雙方都是好朋友，現在也不會覺得尷尬。

詹懷雲今天現身台北101出席時尚活動，他主演的電影《有病才會喜歡你》已經在韓國上映，加上電影即將在8月31日於Netflix上線，詹懷雲希望觀眾朋友們都會喜歡，還沒有看過的觀眾可以去看看，也透露最近有越來越多人在路上認出他，感到十分開心，也希望邀約能多多，能有挑戰更多角色的機會。

詹懷雲因《有病才會喜歡你》躍升新一代男神，開心被許多人認出來。（記者潘少棠攝）詹懷雲因《有病才會喜歡你》躍升新一代男神，開心被許多人認出來。（記者潘少棠攝）

明天就是七夕情人節，詹懷雲坦言又要在工作當中度過，接下來進劇組之後又要一直拍到年底。由於今天是他爆出與江齊的戀情後首次露面，被問到此事，詹懷雲表示：「大家就是好朋友，不會尷尬。」詹懷雲在8月21日迎來27歲生日，透露跟家人一起吃飯，被問到江齊有沒有祝他生日快樂？詹懷雲笑說：「有祝我生日快樂，有很多朋友祝我生日快樂。」回答得相當機智。

