Lady GaGa將在高雄開唱？ 陳其邁1句話引暴動 市府回應了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕岡山壽天宮將於12月6日、12月7日舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」，結合「岡山媽」、旗山天后宮「旗山媽」、鳳山五甲龍成宮「五甲媽」，並誠摯邀請粉紅超跑「白沙屯媽祖」南下高雄共同參與。廟方昨（27）日拜訪高雄市長陳其邁後，發文表示陳其邁市長說要「比照Lady Gaga演唱會規格辦理」，此話一出，瞬間讓粉絲聯想「市長暴雷？」，市府也回應了。

陳其邁市長1句話讓大家猜測Lady Gaga將來台灣高雄開演唱會。（翻攝自IG/資料照）

昨日，岡山壽天宮管理委員會委員特地前往高雄市政府拜會陳其邁市長，共商「高雄三山媽祖會」的活動事宜，而陳其邁市長表示，這是高雄的大事，承諾將比照女神Lady GaGa的演唱會規格辦理，各局處將動起來全力配合。

岡山壽天宮發文引起暴動。（翻攝自臉書）

貼文曝光後，立即引起粉絲暴動，紛紛猜測Lady Gaga將來台灣高雄開演唱會，並猜測市長是不是在暴雷？不過，高雄市府火速澄清，表示市長當天只是舉例，意思是三山媽加上白沙屯媽祖遶境，都是宗教界的天后，高市府會用舉辦天后等級演唱會的態度來協辦。

