娛樂 最新消息

鄭伊健竟愛上小37歲妹！久別重逢初戀：看到她有活力

〔記者廖俐惠／台北－香港連線報導〕鄭伊健在新片《久別重逢》中一改古惑仔形象，與年僅21歲的香港新生代女星許恩怡譜出一段跨時空的戀曲。雖然雙方相差37歲，不過鄭伊健表示完全沒有代溝，也很喜歡跟年輕人合作，感覺充滿活力。

鄭伊健一改古惑仔形象，在愛情片《久別重逢》演出音樂人蘇昇華。（華映娛樂提供）鄭伊健一改古惑仔形象，在愛情片《久別重逢》演出音樂人蘇昇華。（華映娛樂提供）

57歲的鄭伊健今天和新銳導演梁禮彥透過視訊接受台灣媒體訪問，梁禮彥透露，一開始就屬意鄭伊健飾演男主角蘇昇華，蘇昇華是個音樂人，但又要會演戲，「蘇昇華一定要對音樂有感受，又要善良，因為要跟年紀很小的女孩子一起出發，鄭伊健就是這一個人，很開心他喜歡這個故事。」

梁禮彥也稱，鄭伊健眼神依舊清澈，擁有童真之心，「他很享受現在的每一刻，沒有很多煩惱，跟我們小時候的感覺很接近。」至於與鄭伊健搭檔的是許恩怡，導演梁禮彥大讚許恩怡很成熟且有智慧，可以與比她大的人溝通交流，梁禮彥相信她能與鄭伊健產生良好的化學反應。

許恩怡（左）與鄭伊健相差37歲，在《久別重逢》中譜出一場跨時空戀曲。（華映娛樂提供）許恩怡（左）與鄭伊健相差37歲，在《久別重逢》中譜出一場跨時空戀曲。（華映娛樂提供）

許恩怡飾演蘇昇華的初戀夏文萱，兩人在片中有一段虐戀，被問到會不會擔心與年輕演員有代溝？鄭伊健笑說：「應該沒有（代溝），反過來我滿有興趣，如果碰到年輕演員，我感覺自己充滿活力。我以前老師說過，永遠年輕才是成功的演員。」至於是否有把許恩怡當成女兒或者妹妹看待？鄭伊健表示沒有，而是在片場中培養感情，不過他回想起許恩怡曾經請教過他：「為什麼你拍了一天，還這麼有精神？」鄭伊健回答他：「因為我們很熱愛這份工作，就像玩遊戲一樣。」

鄭伊健（左）、蔡思韵在《久別重逢》有精彩對手戲。（華映娛樂提供）鄭伊健（左）、蔡思韵在《久別重逢》有精彩對手戲。（華映娛樂提供）

片中不少描寫學生之間兩小無猜、曖昧的情感，鄭伊健笑說很可惜沒有經歷過，畢竟當初自己讀的是男校，不過他稱「初戀」是人生中最快樂的時候，不過請容他保密這段青澀的過往。飾演年輕版蘇昇華的MIRROR成員陳卓賢，鄭伊健笑說看著他，就想到剛進演藝圈時候的自己，一樣不講話、靜靜坐著，「我曾被說伊健你都不講話的啊，還有在台灣的時候，因為我國語不好啊。」導演梁禮彥談起學生時期，則笑說中學時期太乖了，「如果能重來，我會想玩得更瘋一點。」電影《久別重逢》9月5日在台上映。

