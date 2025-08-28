成龍左右手段偉倫過世 曾在爆炸現場救他一命

段偉倫因腎衰竭病逝，享壽67歲。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕香港演藝圈傳來噩耗，資深演員、前「成家班」成員段偉倫，27日因腎衰竭病逝，享壽67歲。出身亞視小生的他，1970年代投身演藝工作，曾在《國際刑警》、《衝鋒隊之怒火街頭》、《醉拳2》及《警察故事》系列中亮相，雖多是配角，卻因高大身形與幹練氣質，成為觀眾熟悉的銀幕身影。

段偉倫最為人津津樂道的，莫過於他與成龍的深厚交情。1987年兩人因緣結識，段偉倫其後加入「成家班」，長達15年時間貼身隨行，既是助手亦是保鑣，更曾在1989年爆炸危險中救出成龍，堪稱義氣護法。不過2003年因待遇問題劃下句點，段偉倫也逐漸淡出幕前。

請繼續往下閱讀...

昔日「成家班」成員段偉倫離世，盧惠光證實死訊並協助後事。（翻攝自微博）

噩耗傳開後，昔日戰友盧惠光親口證實消息，感嘆雖早知段偉倫健康欠佳，甚至歷經中風，仍沒想到會如此突然。他表示將全力協助段偉倫家人處理後事，盼好友能安息。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法