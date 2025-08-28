晴時多雲

娛樂 最新消息

《拜六禮拜》大尺度男男吻曝光 王品澔笑揭阿公「真實反應」

王品澔回家鄉南投，擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（南投縣政府提供）王品澔回家鄉南投，擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（南投縣政府提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王品澔今（28日）返家鄉南投，擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。昨天王品澔先回老家，陪著阿公到紫南宮拜拜、領發財金。他透露，去年求500元，今年還願1000元，到紫南宮求發財金幾乎是家裡的年度固定行程，笑說：「大家都是塞車去拜拜，我騎摩托車就可以到。」

南投縣縣長許淑華（中）、南投縣副縣長王瑞德、王品澔、周治平等人出席「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」記者會。（南投縣政府提供）南投縣縣長許淑華（中）、南投縣副縣長王瑞德、王品澔、周治平等人出席「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」記者會。（南投縣政府提供）

相當戀家的王品澔，只要一有空就會返鄉陪伴家人。其實他昨天就先快閃回南投一趟，再趕回台北，今天一早又南下。活動尾聲時，他笑容滿面說：「阿公在外面等我，他要接我回家吃飯。」原來阿公早知道寶貝金孫要回來，中午已經在家裡準備了一桌好菜，等著孫子回家享用。

王品澔回家鄉南投，擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（南投縣政府提供）王品澔回家鄉南投，擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（南投縣政府提供）

王品澔和阿公感情深厚。阿公雖不善言詞，但總以行動表達關愛，只要知道孫子要回家，就會比照過年圍爐，準備滿滿一桌菜，他最愛的就是阿公煮的豬腳。阿公也會找親朋好友一起收看他主演的《拜六禮拜》。至於劇中與葛丞的男男吻，阿公的反應如何？王品澔笑說：「阿公沒有多說什麼，他也很害羞，但覺得戲很好看。」

王品澔回家鄉南投，擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（南投縣政府提供）王品澔回家鄉南投，擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（南投縣政府提供）

昨晚發生芮氏規模6.0強震，當時已經回到台北的王品澔正走在路上，沒有特別感覺。談到921大地震，他說震央在南投，但自己當時還在媽媽肚子裡，直到10月11日才出生，只聽家人形容過當年的慘況。

