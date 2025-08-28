AKIRA師弟酒醉恐嚇、打運將正式和解 坦承嗆「我要殺了你」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕林志玲老公AKIRA的師弟、日本娛樂公司LDH旗下男團「三代目J SOUL BROTHERS」的成員今市隆二，在今年4月因涉嫌恐嚇與動手攻擊計程車司機被警方送辦，導致目前暫時停工，昨（27）日他的律師召開記者會，宣布雙方終於達成和解。

今市隆二酒醉威脅、動手攻擊計程車司機，雙方正式和解。（翻攝自IG）

根據日媒《朝日新聞》報導，當天今市隆二疑似酒後情緒失控，搭車途中不但拉扯對方手臂、威脅「我要殺了你」，就連車內的壓克力隔板也遭到破壞。雖然司機身體無礙，但受訪時坦言：「精神與心靈都飽受煎熬」，直呼從沒遇過這麼危險的乘客。

今市隆二（左）去年在台舉辦活動，AKIRA還現身力挺師弟。（LDH愛夢悅提供）

今市隆二起初接受警方詢問時，一度說謊：「雖然說過『我要殺了你』，但並不是針對司機。」最終律師透露今市隆二還是承認了，也向司機致歉，對方也坦然接受，雙方今（28）日正式和解。受害司機表示，只要今市隆二認錯並反省，不再重蹈覆轍，並不會要求對方停工或退出演藝圈，司機也呼籲，外界不要散播毫無根據的揣測與謠言，因為事件報導後，他也因網路言論承受極大的壓力。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

