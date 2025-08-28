晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

明星兄弟檔聚少離多 李銘順、李銘忠揭兄弟情「升級內幕」

〔記者傅茗渝／台北報導〕演技派兄弟檔李銘順、李銘忠首度合體主持的最新實境節目《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》即將在30日（六）晚間八點在八大綜合台播出。對於在節目中挑戰各種任務，兩兄弟對各自的體力都很有信心！李銘忠自信滿滿表示：「我們在學生時代都是運動員，雖然選擇的運動項目不一樣，但在體能上我們還是很不錯的，這也讓我們到了中年還是能保持一定水平的體能。」

李銘忠（左）和李銘順（右）坦承年輕時脾氣都不好。（八大電視提供）李銘忠（左）和李銘順（右）坦承年輕時脾氣都不好。（八大電視提供）

默契十足的李銘順和李銘忠坦承年輕時兩人脾氣都不好，但隨著歲月的洗禮，都變得比較有耐心，也比較能掌握情緒，在《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》中面對困難時，也不會輕易放棄。李銘順坦言從出發的第一天就覺得騎車環島的任務很難，「因為我們一開拍就下雨了，然後我們就從早上9點開始騎，到晚上11點半。那個時候不是說想放棄，而是想接下來怎麼辦？」李銘順笑說幸好兩人心理素質很強，心境一直在轉變，也讓他們面對問題時能順利迎刃而解！

[２]

李銘順表示和弟弟銘忠聚少離多。「我們住在不一樣的地方，他住吉隆坡，我住新加坡。所以我們見面的時間真的很少。但是我覺得我非常了解他，他也非常了解我！」兩人若是都在台北拍戲的話，就會找機會住在一起，「所以這幾年我們相處的時間蠻多的，拍這個節目的時候，就好像住在一起的感覺。」兩兄弟一起去做一件事情，感覺還蠻特別的，還可以互相幫助。

李銘忠透露哥哥李銘順就是他尊敬的家裡老大。「我想我們家的唯一遺憾是在人生上半場，大家都為了生活而各分東西、各自發展，家人的情感因此停留在那個階段，停留在輩份上的情感。」沒有繼續往友情的方向發展，就像一棵樹停止伸展，狀態是健壯只是好像枝葉不怎麼茂盛。李銘忠很感謝主持《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》的機會，讓兩人的兄弟情誼能夠繼續伸展。《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》每週六晚間八點在八大綜合台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中