台8女神高宇蓁跨行創品牌 公開1物笑：工傷？

「台8女神」高宇蓁斜槓成功，自己當起老闆。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星高宇蓁經常出現在8點檔連續劇當中，曾演出過《娘家》、《夜市人生》的她不但橫跨電影圈擔任監製，自己創立的保養品牌也迎向7週年，日前受訪時被問到前男友趙駿亞，她以「還有別題嗎？」閃過，昨（27）她大方公開公司內部的某個小角落，讓人驚呼「幸福企業」。

高宇蓁公開自己公司的零食櫃，許多人都認為太幸福了。（翻攝自臉書）

高宇蓁驕傲地說：「我們公司的同事，沒有一個進來後沒發胖的」只見高高的木製5層櫃裡塞滿了泡麵、零食、飲料，簡直就是吃貨天堂。高宇蓁自己也打趣：這到底是福利還是工傷。而且，高宇蓁還神秘透露：這只是其中一區。

高宇蓁與男友交往7年，表示有好事一定會大方分享。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

原來身為老闆的高宇蓁怕員工肚子餓，所以貼心準備了這個「快樂角」，她開玩笑說：因為老闆是吃貨，所以很怕同事肚子餓。

高宇蓁雖然避談前男友趙駿亞，但提到現任男友態度非常大方，她表示兩人交往超過7年，仍有聊不完的話題，倘若有好消息，一定會對外公布。

