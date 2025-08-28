晴時多雲

娛樂 最新消息

曾敬驊頒獎烏龍不是set的！親揭信封真相：別被討厭就好

曾敬驊今天分享頒獎驚魂，當天真的嚇了一大跳。（記者潘少棠攝）曾敬驊今天分享頒獎驚魂，當天真的嚇了一大跳。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕曾敬驊日前前往韓國釜山參加「全球OTT大獎」，沒想到頒獎卻出現狀況，他今天（28日）出席活動，強調絕對不是set的，「我當下腦袋一片空白，我不知道該怎麼辦，裡面沒有名字，只用英文寫『請往旁邊看兩秒』，還有『it’s so amazing』，我要趕快叫名字出來，沒辦法只好求救。」

曾敬驊慌張的40秒影片在網路上瘋傳，他本人倒是看了1、2次，直呼「沒有被討厭就好了」。他因為這一次受到韓國網友的矚目，不少人大讚他很可愛，曾敬驊簡單回應「那很好」，也透露社群上確實出現不少韓文留言，他轉念認為，其實這算是一種加分，滿有趣的經驗，「這樣自然發生的，在我記憶裡面印象會很深刻，還不錯。」

曾敬驊坦言上台前很緊張，不過廉惠蘭都不疾不徐、沒有催他，給予他空間。（記者潘少棠攝）曾敬驊坦言上台前很緊張，不過廉惠蘭都不疾不徐、沒有催他，給予他空間。（記者潘少棠攝）

曾敬驊與釜山滿有緣，第一次是憑藉著《返校》到釜山，之後《失樂園》也在釜山拍攝，希望接下來釜山影展也有機會，到釜山有機會吃吃喝喝。至於在全球OTT大獎當天，他特別與坂口健太郎合影，「又高又帥，很開心！」

被問到頒獎時狀況很多，曾敬驊（右）表示記取經驗，下次發生狀況知道如何應對。（記者潘少棠攝）被問到頒獎時狀況很多，曾敬驊（右）表示記取經驗，下次發生狀況知道如何應對。（記者潘少棠攝）

昨天他放了假，透露前往新店山區大自然休息，「我自己要在台北找一個安靜環境比較難，新店山上有大自然的環境，我覺得在這些環境看著水流，把時間慢下來，讓頭腦清醒很多，狀態變得不錯。」至於近況，接下來他演出的電影《我家的事》、《大濛》以及台劇《如果我不曾見過太陽》將陸續登場，曾敬驊行程滿檔，透露最近正在練體力，又將準備作品的前置作業，情人節也沒得休息。

