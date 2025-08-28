晴時多雲

娛樂 最新消息

王品澔交女友「心願清單」曝光 慘認「這件事」有罪惡感

王品澔擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使，現場演唱單曲《聽著Keshi想著你》。（南投縣政府提供）王品澔擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使，現場演唱單曲《聽著Keshi想著你》。（南投縣政府提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王品澔今（28日）回家鄉南投，擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使，現場演唱單曲《聽著Keshi想著你》，他坦言，至今尚未有機會在南投泡湯，接下來有空一定會帶家人體驗。目前單身的他，心中也默默列出心願清單：「之後如果有交女朋友，我會看她喜不喜歡，如果她願意，我也希望帶她到南投泡溫泉逛逛。」

南投副縣長王瑞德（右三）、南投溫泉之聲歌唱大賽活動大使王品澔（左三）現場攤位巡禮。（南投縣政府提供）南投副縣長王瑞德（右三）、南投溫泉之聲歌唱大賽活動大使王品澔（左三）現場攤位巡禮。（南投縣政府提供）

王品澔分享，以前曾到宜蘭泡溫泉，「以後如果有女友，會帶女友到南投玩」。他雖是家中長孫，但阿公從未催他結婚，笑說：「阿公沒有問過我感情的事情，他希望我先把重心放事業，反而阿公希望我弟弟可以快一點，因為弟弟有穩定交往的女友。」

南投副縣長王瑞德（中）、王品澔（左）、國立水里高級商工職業學校餐飲管理科共同介紹南投在地料理。（南投縣政府提供）南投副縣長王瑞德（中）、王品澔（左）、國立水里高級商工職業學校餐飲管理科共同介紹南投在地料理。（南投縣政府提供）

王品澔先前為了台語劇《拜六禮拜》，減肥10公斤，但戲一殺青，放鬆心情的他不忌口，復胖5公斤，最近覺得有罪惡感，又瘦了3公斤，體重來到80公斤。目前他忙著新電影的前置，有空檔也會繼續學寫詞，希望有機會可以演唱自己寫的作品。

王品澔（左）期待決賽能與主評審周治平（右）請教唱歌技巧。（南投縣政府提供）王品澔（左）期待決賽能與主評審周治平（右）請教唱歌技巧。（南投縣政府提供）

資深音樂製作人周治平為活動的主評審，他現場演唱《箏》，南投縣政府大廳裡圍觀民眾一片如痴如醉，愛唱歌的王品澔現場聽周治平唱歌，覺得獲益良多，他說：「老師唱現場超穩，非常有感情。」他當面拜託周治平指導他唱歌，周治平這次沒機會聽他唱歌，表示9月16日「溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動上兩人再碰面，他謙虛說：「不敢說指導，到時候現場聽品澔唱歌，再給他建議。」

周治平擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」主評審。（南投縣政府提供）周治平擔任「2025南投溫泉季 溫泉之聲水漾歌唱大賽」主評審。（南投縣政府提供）

點圖放大body

