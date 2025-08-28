大咖藝人御用化妝師猝逝今火化 王思佳淚流不止送別10年戰友

王思佳淚憶吳阿志。（讀者提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕大咖藝人御用彩妝師吳阿志（本名吳志竑）於8月23日因心肺衰竭在家中猝逝，噩耗一出震驚演藝圈，多位藝人包括拐拐、王思佳、關穎及五堅情成員「小賴」賴晏駒都發文悼念。今（28）日遺體火化入殮開放親友做最後告別，許多曾與阿志合作過的藝人都到場哀悼，王思佳眼淚掉不停、面容憔悴受訪時一度說不出話。

王思佳與吳阿志合作逾十年，沒想到兩人上周才見面竟成了最後一面。王思佳哀傷表示，吳阿志是她生命中很重要的家人及夥伴，「他是非常認真工作的人，我都很能放心把細節交給他，希望大家都能健康平安，謝謝。」

吳阿志入殮火化追思於28日下午1點在台北市懷愛館景仰樓B2真愛室5舉行，後續家人會依照遺願將他帶回台南，於9月6日上午10點在台南仁德紀念園區環保葬專區舉行樹葬儀式。今拐拐、小賴、邱鋒澤等人都有到場悼念，邱鋒澤眼睛明顯紅腫，小賴也難過地說不出話婉拒了採訪。

