晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖藝人御用化妝師猝逝今火化 王思佳淚流不止送別10年戰友

王思佳淚憶吳阿志。（讀者提供）王思佳淚憶吳阿志。（讀者提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕大咖藝人御用彩妝師吳阿志（本名吳志竑）於8月23日因心肺衰竭在家中猝逝，噩耗一出震驚演藝圈，多位藝人包括拐拐、王思佳、關穎及五堅情成員「小賴」賴晏駒都發文悼念。今（28）日遺體火化入殮開放親友做最後告別，許多曾與阿志合作過的藝人都到場哀悼，王思佳眼淚掉不停、面容憔悴受訪時一度說不出話。

王思佳與吳阿志合作逾十年，沒想到兩人上周才見面竟成了最後一面。王思佳哀傷表示，吳阿志是她生命中很重要的家人及夥伴，「他是非常認真工作的人，我都很能放心把細節交給他，希望大家都能健康平安，謝謝。」

吳阿志入殮火化追思於28日下午1點在台北市懷愛館景仰樓B2真愛室5舉行，後續家人會依照遺願將他帶回台南，於9月6日上午10點在台南仁德紀念園區環保葬專區舉行樹葬儀式。今拐拐、小賴、邱鋒澤等人都有到場悼念，邱鋒澤眼睛明顯紅腫，小賴也難過地說不出話婉拒了採訪。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中