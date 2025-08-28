晴時多雲

娛樂 最新消息

唉呀很失禮 日網紅「黑木太太」列婚宴32守則

網紅黑木太太（右）列出參加日本婚禮的生存手冊。（翻攝自IG）網紅黑木太太（右）列出參加日本婚禮的生存手冊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅黑木太太7年前嫁來台灣，對台日之間文化差異感觸極深，近日她幽默的在社群平台分享「日本婚禮生存手冊」分為：男生篇、女生篇、男女共通篇、禮金篇說明台日婚禮大不同。

來自靜岡的黑木太太說：千萬不要再說「黑木很像日本人」，我真的是日本人本人。有54萬粉絲的她，近日把日本婚禮常見的「禮儀」列出，洋洋灑灑竟然有32條之多。

黑木太太說，參加日本婚禮要從前一晚就開始準備，小至御祝儀袋（禮金袋）上的內文，再到隔天上美容院做頭髮，然後回家更衣、化妝每一個步驟都要規劃好。這樣還沒完，手帕的折法、抵達宴客地點的時間、入場也都必須重視。

黑木太太近日把日本婚禮常見的「禮儀」列出，洋洋灑灑竟然有32條之多。（翻攝自IG）黑木太太近日把日本婚禮常見的「禮儀」列出，洋洋灑灑竟然有32條之多。（翻攝自IG）

【黑木太太的日本婚禮生存手冊】

☆男生篇

1.西裝以黑色、深藍、深灰等深色為主

2.襯衫必須是白色（黑色或花襯衫NG）

3.領帶以白色、銀色、淡色為佳（黑領帶＝喪禮聯想）

4.皮鞋必須是黑色並擦亮（咖啡色鞋、球鞋、涼鞋NG）

5.襪子必須是黑色素面（白襪子絕對NG）

6.髮型需整齊乾淨，避免睡覺頭、過於鮮豔的染髮

7.包包基本上不需要，如需攜帶則以黑色或深色小型公事包為宜

黑木太太指出婚禮前一天就會開始準備御祝儀袋。（翻攝自IG）黑木太太指出婚禮前一天就會開始準備御祝儀袋。（翻攝自IG）

☆女生篇

8.白色（純白、米白、象牙白）＝新娘專屬 → 絕對禁止

9.大紅、大黃、金光閃閃等「會搶走新娘風采」的顏色應避免

10.全黑穿搭＝喪禮聯想 → 必須以配件或小物增添華麗感

11.裙長建議及膝或膝下（過短NG）

12.肩膀、胸口、背部過度裸露NG（無袖禮服必須加披肩或外套）

13.褲襪以膚色為基本（黑絲襪、網襪NG）

14.材質以緞面、絲質、雪紡為佳（牛仔布、棉麻過於隨便NG）

15.皮革、毛皮材質＝聯想到殺生 → 包包、鞋子避免使用

16.包包以小型手拿包、緞面或珠繡款式為佳

17.配件以珍珠、小顆鑽石等典雅款為宜（黑珍珠＝喪禮用）

18.髮型以盤髮或半盤髮為佳，新娘專屬＝白花髮飾或皇冠NG

為了參加婚禮黑木太太一大早就直奔美容院做頭髮。（翻攝自IG）為了參加婚禮黑木太太一大早就直奔美容院做頭髮。（翻攝自IG）

☆男女共通篇

19.遲到＝最大失禮。至少提前30分鐘到場

20.接待處交禮金時，要說「今天恭喜您們」並雙手遞上

21.手機需關機（震動也可能影響儀式）

22.儀式中拍照需節制，新娘進場時開閃光燈連拍＝大NG

23.用餐時避免發出聲音，乾杯必須等到致詞完畢再喝

24.對話避免「切斷、分開、結束、破裂」等不吉利字眼

25.「重複、再三」等重疊語也NG（會聯想到再婚）

26.講話要多用正面吉祥的詞（例：「永遠幸福」、「白頭偕老」）

27.絕對不能比新人先離席（如必須早退需提前告知）

28.回禮（伴手禮、引出物）務必帶回，遺忘＝非常失禮

黑木太太強調：手帕的疊法也很重要。（翻攝自IG）黑木太太強調：手帕的疊法也很重要。（翻攝自IG）

☆禮金篇

29.禮金必須使用新鈔（皺鈔、舊鈔NG）

30.金額以單數為佳（3萬、5萬、7萬）。避免「2、4」（＝分裂、不吉利）

31.信封正面題字「壽」、「御結婚御祝」等。需毛筆或書法筆工整書寫

32.姓名需寫全名，禁止簡寫、綽號、英文縮寫

（1） 連名情況：

（2） 2人 → 並列書寫

（3） 3人 → 中央寫代表者，左下寫其他2名

（4） 4人以上 → 寫「〇〇一同」，並附紙列全員姓名

（5） 內袋金額以大寫漢字書寫（例：金參萬圓）

（6）「萬」用「萬」，「円」用「圓」更正式

（7） 內袋背面需寫姓名與地址

（8） 鈔票方向：人像朝上，置於上方

（9） 信封封口不可黏貼（僅摺疊，黏貼＝喪事用）

（10）水引必須是「結び切り」或「あわじ結び」（象徵一次到底）

（11）禮金袋必須用袱紗包裹，於接待處打開袱紗，雙手奉上

黑木太太公開日本婚宴禮節後，引起網友熱烈討論，更表示「參加日本婚禮好隆重，參加台灣婚禮真的輕鬆好多」。

