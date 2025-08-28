李俊昊AAA倒數！今現身台北吸300人朝聖 曾敬驊也被迷倒了

李俊昊今天身穿紅紫色夾克，帥氣十足。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星李俊昊今天（18日）下午在台北101出席品牌活動，吸引超過300人擠爆現場，他看到滿場粉絲直呼「很幸福」，最想見的就是粉絲朋友們。李俊昊以中文自我介紹，被問到最想吃什麼食物？李俊昊回應：「我很想吃牛軋餅乾，但我已經吃過了。」

李俊昊還特別跟樓上的粉絲打招呼。（記者潘少棠攝）

接下來的計畫，李俊昊表示：「現在正在拍《颱風上司》，10月就會播出，去年拍的《CASHIRO》即將要公開了，請大家繼續支持期待。」最後被問到想對粉絲說什麼？李俊昊簡單說「我愛你」，希望可以常常跟粉絲見面。李俊昊將在12月6日出席於高雄世運主場館舉行的韓國AAA頒獎典禮，與張員瑛搭檔擔任主持人。

李俊昊今年唱了跨年、辦粉絲見面會及出席時尚活動，12月6日又會擔任AAA頒獎典禮的主持人。（記者潘少棠攝）

詹懷雲（左起）、李俊昊、曾敬驊現身台北101。（記者潘少棠攝）

詹懷雲、曾敬驊兩人今天與李俊昊同一場，兩人都只會說「啊呦哈SAY呦」，被問到是否想要與李俊昊合作？詹懷雲笑說自己沒有去過韓國，「我可能要會先說韓文！」曾敬驊則大讚：「很帥，皮膚好好，希望有戲劇上的合作，大家互相交流。」

