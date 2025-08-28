晴時多雲

娛樂 最新消息

大牙離婚內幕曝光 曾莞婷收「阿廖師傳訊道歉」才知情

曾莞婷今出席活動，被問到好友大牙離婚，讓她不忍唏噓。（記者蕭方綺攝）曾莞婷今出席活動，被問到好友大牙離婚，讓她不忍唏噓。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈上月和小7歲羽球教練老公「阿廖師」結束5年婚姻，消息震驚外界。當年曾莞婷和謝承均還是他們的證婚人，曾莞婷今出席活動時透露，自己得知消息時非常意外，「因為5月我生日，他們還陪我到淡水飯店慶生、過夜。」直到之後阿廖師突然傳來訊息：「姐姐不好意思讓妳失望」，她滿頭霧水，趕緊聯繫大牙關心，才得知兩人準備離婚。

其實，曾莞婷曾聽大牙提過「夫妻感情轉淡」，但身為好友，她始終勸和不勸離，甚至提議養寵物來挽回感情，可惜最終仍無法繼續走下去。

大牙（左起）離婚後，好友張文綺與曾莞婷邀她一起旅遊散心。（翻攝自Threads）大牙（左起）離婚後，好友張文綺與曾莞婷邀她一起旅遊散心。（翻攝自Threads）

離婚後，曾莞婷主動邀大牙參加家族旅遊，對方也爽快答應，還帶著愛犬一起散心。有沒有寬慰大牙？曾莞婷認為大牙調適得很好，很清楚自己要什麼。「當她決定離婚，很多事都處理好，就是和平分開。」因此這段旅途中即使聊到這段婚姻，大牙依舊堅強，沒掉過一滴眼淚。

至於看好友離婚是否對婚姻更感恐懼？曾莞婷笑回：「我本來對婚姻就沒期待，希望有個伴互相照顧很不錯。」她空窗超過3年，今年初特地拿出10年前朋友在巴黎買的紅線，因為當年她一戴上，桃花就來了，這回重新找出紅線希望能吸引好對象，不過目前仍未遇到緣分。

