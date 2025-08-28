晴時多雲

娛樂 最新消息

孫安佐舊愛爆狄鶯失控是真的？ 昔暴打藍潔瑛

孫鵬（左起）、孫安佐、狄鶯。（翻攝自IG）孫鵬（左起）、孫安佐、狄鶯。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐遭「J小姐」瘋狂連環爆料，經紀人指是前女友阿乃搞鬼，「J小姐」甚至還把狄鶯扯下水，指她曾因孫鵬疑似出軌動手打人。事實上，女星狄鶯曾在1992年與已故港星藍潔瑛合作拍攝《半生緣一世情》，當時也曾出手教訓藍潔瑛，不過，周遊老公李朝永出面還原真相。

（左起）藍潔瑛、楊慶煌、狄鶯曾合作拍攝《半生緣一世情》。（翻攝自YouTube）（左起）藍潔瑛、楊慶煌、狄鶯曾合作拍攝《半生緣一世情》。（翻攝自YouTube）

1992年狄鶯與已故港星藍潔瑛合作拍攝《半生緣一世情》，藍潔瑛疑受情緒困擾經常遲到，更被指在片場耍大牌，惹火狄鶯，在現場出手教訓藍潔瑛。周遊老公李朝永為狄鶯緩頰，指「狄鶯也不是真的打她，是推了藍潔瑛好幾把，其中一下還把她推得老遠，跌在地上，藍潔瑛當場也嚇傻」。

狄鶯本人也曾經在節目上談過這件事，她表示，當時她梳妝完準備拍對手戲，沒想到藍潔瑛還在酒店睡覺，讓工作人員等待許久才姍姍來遲。隔天，藍潔瑛仍未改惡習，再度睡過頭，氣得狄鶯跑到飯店，等藍潔瑛出電梯就衝上前。

藍潔瑛在錄影期間經常遲到，讓其他工作人員空等。（翻攝自微博）藍潔瑛在錄影期間經常遲到，讓其他工作人員空等。（翻攝自微博）

李朝永是該戲導演，她說當時拍戲流行找香港藝人合作，藍潔瑛外型亮麗，演技也好，所以特別安排她和狄鶯在戲裡分別飾演大小老婆。沒想到藍潔瑛不願跟劇組同住一間飯店，有次戲拍到一半，藍潔瑛以未收到片酬拒拍，直至周遊將匯款單傳真給藍潔瑛，她還質疑匯款單是偽造。

狄鶯是出名的火爆脾氣，對於她跟藍潔瑛的往事，她表示「公道自在人心」，當時男主角為楊慶煌，在現場趕緊拉開狄鶯，擔心一發不可收拾。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

