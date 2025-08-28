鬼王也害怕！陳為民誤闖詭異佛堂「胸胃不舒服」

陳為民在《泥娃娃》飾演3D空間掃描師阿昌，為探勘VR遊戲場景，踏入曾發生滅門血案的凶宅。（天予電影提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕恐怖力作《泥娃娃》找來陳為民、李冠毅演出，今天（28日）釋出「中邪篇-阿昌」幕後花絮，曝光陳為民與李冠毅為探勘VR遊戲場景，踏入曾發生滅門血案的凶宅，觸犯邪靈禁忌惹禍上身。陳為民片中被拖行數公尺，他自認閱「鬼」無數，仍心有餘悸地說：「哇！被一個莫名力量不能抗拒的強拉，我又是一個體能不算差的男人，那個恐懼太真實、太恐怖了！」

《泥娃娃》陳為民闖凶宅不敵邪靈被強拉拖入黑暗，親自上陣演繹真實恐懼感。（天予電影提供）

陳為民因主持靈異節目，踏遍各種鬧鬼禁區，多年寫鬼、講鬼豐富經驗，素有演藝圈「鬼王」稱號，這次在《泥娃娃》飾演3D空間掃描師阿昌，竟惹怒邪靈，驚悚遭神秘力量拖進窯爐，即便已做足保護措施，手臂仍因摩擦水泥地板而布滿瘀青，他拍攝堅持不用替身，除重摔地面，連特寫都親自上場，只希望觀眾在觀影時，能真實體驗到角色的恐懼跟絕望。

請繼續往下閱讀...

李冠毅在《泥娃娃》淪為邪靈玩物，重摔在地頭破血流慘狀駭人。（天予電影提供）

聊起接演原因，陳為民坦言一看到導演解孟儒的劇本就很驚喜，「我聽過這麼多鬼故事，要嚇到我不容易，可是這個故事的伏筆很厲害，完全是我沒想過的類型！」他認為電影不僅止於驚悚，還有更深層的人性厚度。導演解孟儒則滿懷感恩說，能邀來「鬼王」演出害怕到歇斯底里的狀態，算是圓夢了，有種人生解鎖的成就感。

而另一位「苦主」則是李冠毅，他在片中飾演遊戲工程師阿義，為完成主管交付的任務硬著頭皮進入凶宅，意外破除泥娃娃的神秘封印，結果淪為邪靈玩物，重摔到頭破血流慘狀駭人。李冠毅笑說：「第一次這麼多的血在身上，感覺很新奇。」連陳為民都驚呼：「真的沒看過像他這麼慘的。」

「鬼王」陳為民在電影《泥娃娃》觸怒邪靈，遭拖行數尺。（天予電影提供）

此外，陳為民也忍不住透露，片中有場佛堂的拍攝場景，氣息異常壓迫，他第一次踏進那個場景就渾身不對勁，雖然陳設也有做一些處理，但進去後真的覺得怪，胸口跟胃都不太舒服，「我去過那麼多靈異現場，那個地方特別讓我印象深刻」，但他點到為止說：「幸好有法師啦！」最後微笑帶過，讓全場空氣瞬間一陣涼。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法