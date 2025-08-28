晴時多雲

娛樂 最新消息

Tiktok網紅進軍AV界 被網友抓包早拍過「無碼片」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本網紅星野寧寧（星野ねね），長相甜美，身材火辣，在Tiktok擁有12萬粉絲追蹤。近日她突宣布進軍AV界，掀起網友熱議，真實原因竟是希望藉由成人作品獲得更大流量，另一方面是因為自己也相當有「性」趣，然而她更被抓包拍攝「無碼片」，並且數量還不少。

星野寧寧長相甜美、身材火辣，在Tiktok擁有12萬粉絲追蹤。（翻攝自IG）星野寧寧長相甜美、身材火辣，在Tiktok擁有12萬粉絲追蹤。（翻攝自IG）

AV達人一劍浣春秋昨（27）日在《PLAY NO.1》專欄撰文指出，星野寧寧原本Tiktok就擁有12萬粉絲，但為何不繼續透過斗內賺取收入就好？原因是當玩Cosplay打擦邊球到了極限之後，自然就會想要找更大的流量，最直接的方式就是成為女優，同時她也對這行業相當感「性」趣。

星野寧寧宣布進軍AV界。（翻攝自X）星野寧寧宣布進軍AV界。（翻攝自X）

不過看過宣傳短片做完比對，有網友發現星野寧寧早就拍過「無碼片」，在FC2平台及相關賣家推出過多部作品，番號數量不少。一劍浣春秋更點出其他女優都是進了有碼界以後逐漸走紅，星野寧寧反而是在FC2作品中的狀況最好，臉蛋及身材都很頂，大讚「真是揪感心」。

點圖放大header
點圖放大body

