娛樂 最新消息

不倫廣末涼子前途全毀 鳥羽周作餐廳驚傳倒閉

與廣末涼子（左）有過不倫的的米其林廚師鳥羽周作（右），近日驚傳開幕2年的餐廳要收起來了。（翻攝自IG、X）與廣末涼子（左）有過不倫的的米其林廚師鳥羽周作（右），近日驚傳開幕2年的餐廳要收起來了。（翻攝自IG、X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星廣末涼子醜聞連環爆，不僅在2023年傳出與已婚的米其林名廚鳥羽周作雙劈，隨後與13年的丈夫井筒順離婚；還在今年4月捲入一起醫療糾紛，當時廣末涼子因出車禍送醫，涉嫌在醫院對護理師施暴，被以傷害罪現行犯遭警方逮捕，並接受藥物檢查。事後，小王鳥羽周作也受醜聞影響，不僅形象一落千丈，連新開的餐廳也因生意慘澹，宣布倒閉。

鳥羽周作開設的老宅餐廳「NAGANO」將於2025年9月結束營業。（翻攝自NAGANO官網）鳥羽周作開設的老宅餐廳「NAGANO」將於2025年9月結束營業。（翻攝自NAGANO官網）

據日媒《女性自身》報導，鳥羽周作在2023年7月開設老宅餐廳「NAGANO」，販售高級蕎麥麵，剛開始還有不少饕客慕名而來，不過如今疑受到與廣末涼子外遇的醜聞影響，生意慘澹，微薄的收入逐漸負荷不了開店支出，餐廳對此也在官網發布聲明，確定將於2025年9月結束營業。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

