娛樂 最新消息

Super Junior品牌聲量飆升27％！大巨蛋3萬人搶票「天團威力炸裂」

〔記者邱奕欽／台北報導〕Super Junior 出道20週年熱度持續攀升，根據韓國最新公布的「8月男團品牌聲量排行榜」，他們躍升至第5名，話題值較上月暴增27.62%；適逢團體即將於11月15、16日登上台北大巨蛋開唱，今（28日）會員預購一開賣就吸引逾3萬名Weverse會員同時湧入網站搶票，更讓Super Junior的品牌影響力再度獲得印證。

Super Junior品牌聲量較上月飆升27%。（翻攝自臉書）Super Junior品牌聲量較上月飆升27%。（翻攝自臉書）

這次Super Junior選擇在台北大巨蛋連開兩場演唱會，對粉絲別具意義，會員預購稍早開賣，熱門票區秒殺完售，系統一度出現壅塞，大批粉絲哀號「根本搶不到」；由於需求龐大，先前一度謠傳可能加開11月14日場次，但據了解確定不會再加場。與此同時，Super Junior在韓國男團品牌評價榜單上的躍升，也被認為與20週年專輯宣傳與全球巡演掀起的搶票熱潮密切相關。

Super Junior自2005年出道以來，歷經人員變動仍穩居韓流一線，能在20週年再度衝上品牌排行榜前五，證明其「長青天團」地位。這次台北大巨蛋搶票潮，不僅再次凸顯他們的超強人氣，也讓台灣粉絲成為這波熱度的見證者。隨著11月演唱會進入倒數，Super Junior話題仍將持續延燒，成員們的舞台表現與粉絲動向都將成為後續焦點。

