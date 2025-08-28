晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕任101董事將滿一年！郁方豪氣一天刷卡101萬「解密VVIP室」

〔記者林欣穎／台北報導〕台北101董事長賈永婕、郁方今（28）日出席101週年慶暨珠寶腕錶大賞開幕記者會，兩人今亮麗登場，賈永婕戴上高級珠寶飾品價值500多萬，郁方則秀出手上價值400多萬的名錶，而郁方是101的VIP，賈永婕則表示她在自己上任的第一天就刷了101萬。

台北101週年慶暨 World Masterpiece珠寶腕錶大賞開幕記者會 賈永婕、郁方 （記者潘少棠攝台北101週年慶暨 World Masterpiece珠寶腕錶大賞開幕記者會 賈永婕、郁方 （記者潘少棠攝

賈永婕與郁方擁有好交情，在賈永婕上任101董事長時郁方就大力相挺，到101消費一天刷了101萬，郁方也笑說自己之後的目標是能夠進88樓的VVIP室，「如果是101萬的VIP的話可以使用6樓的VIP室，88樓的要年消費500萬。」至於差別在哪邊，賈永婕則幽默表示是空間感的不同，隨著高樓更增加尊榮感。

賈永婕上任將滿一年，賈永婕自信表示自己這一年來給了消費者很多驚喜，101業績陸續成長，她也表示這次週年慶要比上一次更好、追求突破，更預告今年101也會有國慶煙火。

郁方的兒子馬上要到美國念大學，明天要和家人一起去賈永婕婚紗店拍全家福，賈永婕與郁方平常行程忙，被問到「蔡依林晚9點半睡覺」，賈永婕直呼佩服，不過自己很享受夜晚時光，郁方則搞笑表示「我們熬的是自由」，兩人提到平常很注重喝水，每天都會喝2000cc的水，賈永婕的目標則是4000cc。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中