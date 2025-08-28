賈永婕任101董事將滿一年！郁方豪氣一天刷卡101萬「解密VVIP室」

〔記者林欣穎／台北報導〕台北101董事長賈永婕、郁方今（28）日出席101週年慶暨珠寶腕錶大賞開幕記者會，兩人今亮麗登場，賈永婕戴上高級珠寶飾品價值500多萬，郁方則秀出手上價值400多萬的名錶，而郁方是101的VIP，賈永婕則表示她在自己上任的第一天就刷了101萬。

台北101週年慶暨 World Masterpiece珠寶腕錶大賞開幕記者會 賈永婕、郁方 （記者潘少棠攝

賈永婕與郁方擁有好交情，在賈永婕上任101董事長時郁方就大力相挺，到101消費一天刷了101萬，郁方也笑說自己之後的目標是能夠進88樓的VVIP室，「如果是101萬的VIP的話可以使用6樓的VIP室，88樓的要年消費500萬。」至於差別在哪邊，賈永婕則幽默表示是空間感的不同，隨著高樓更增加尊榮感。

請繼續往下閱讀...

賈永婕上任將滿一年，賈永婕自信表示自己這一年來給了消費者很多驚喜，101業績陸續成長，她也表示這次週年慶要比上一次更好、追求突破，更預告今年101也會有國慶煙火。

郁方的兒子馬上要到美國念大學，明天要和家人一起去賈永婕婚紗店拍全家福，賈永婕與郁方平常行程忙，被問到「蔡依林晚9點半睡覺」，賈永婕直呼佩服，不過自己很享受夜晚時光，郁方則搞笑表示「我們熬的是自由」，兩人提到平常很注重喝水，每天都會喝2000cc的水，賈永婕的目標則是4000cc。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法