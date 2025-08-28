從台灣夜市走向世界！《左撇子女孩》代表台灣角逐奧斯卡國際影片

〔記者鍾志均／台北報導〕文化部今（28）正式宣布，推派導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》代表台灣角逐第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片徵選，電影由11部台灣電影中脫穎而出，獲多數評審青睞。

蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》中，是有著血緣關係卻關係疏離的母女。（光年映畫提供）

文化部表示，影視局受中華民國電影戲劇協會委託辦理，經甄選委員會議熱烈討論後，多數決投票通過由《左撇子女孩》代表台灣參賽；推薦理由為：「以極具臺灣在地特色的夜市為背景，透過左撇子女孩的視角，呈現成長過程與傳統父權社會產生碰撞的議題，節奏輕快，美學風格具當代性。」

請繼續往下閱讀...

《左撇子女孩》是以台北喧騰的夜市為背景，細膩描繪一段跨越三代母女的動人篇章；故事講述一位單親母親帶著兩個女兒遷居台北，在夜市擺攤謀生，面對陌生的城市與新生活的挑戰，尋找家的歸屬感。

《左撇子女孩》前導定檔海報。（光年映畫提供）

影片以獨特的視角捕捉台灣夜市文化的生命力，透過充滿感官張力的影像語言，探索女孩在傳統家庭束縛與自我意識覺醒之間的拉扯，除了是部關於家庭與成長的作品，更是一場關於情感、身分與自我認同的深刻對話。

《左撇子女孩》預計10月31日全台上映，11月起將陸續於美國、加拿大、英國上映，並於11月28日登陸全球Netflix，與更多國際觀眾相見。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法