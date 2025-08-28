晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

從台灣夜市走向世界！《左撇子女孩》代表台灣角逐奧斯卡國際影片

〔記者鍾志均／台北報導〕文化部今（28）正式宣布，推派導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》代表台灣角逐第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片徵選，電影由11部台灣電影中脫穎而出，獲多數評審青睞。

蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》中，是有著血緣關係卻關係疏離的母女。（光年映畫提供）蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》中，是有著血緣關係卻關係疏離的母女。（光年映畫提供）

文化部表示，影視局受中華民國電影戲劇協會委託辦理，經甄選委員會議熱烈討論後，多數決投票通過由《左撇子女孩》代表台灣參賽；推薦理由為：「以極具臺灣在地特色的夜市為背景，透過左撇子女孩的視角，呈現成長過程與傳統父權社會產生碰撞的議題，節奏輕快，美學風格具當代性。」

《左撇子女孩》是以台北喧騰的夜市為背景，細膩描繪一段跨越三代母女的動人篇章；故事講述一位單親母親帶著兩個女兒遷居台北，在夜市擺攤謀生，面對陌生的城市與新生活的挑戰，尋找家的歸屬感。

《左撇子女孩》前導定檔海報。（光年映畫提供）《左撇子女孩》前導定檔海報。（光年映畫提供）

影片以獨特的視角捕捉台灣夜市文化的生命力，透過充滿感官張力的影像語言，探索女孩在傳統家庭束縛與自我意識覺醒之間的拉扯，除了是部關於家庭與成長的作品，更是一場關於情感、身分與自我認同的深刻對話。

《左撇子女孩》預計10月31日全台上映，11月起將陸續於美國、加拿大、英國上映，並於11月28日登陸全球Netflix，與更多國際觀眾相見。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中