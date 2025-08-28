《半澤直樹》中島裕翔宣布畢業！離開18年Hey！Say！JUMP

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓娛樂（STARTO）男團Hey！Say！JUMP成員中島裕翔今天（28日）從組合畢業，將以演員身分繼續發展。中島裕翔曾經演過《半澤直樹》、《SUITS》、《366日》等作品。

Hey!Say!JUMP中島裕翔（右三）宣布畢業。（avex taiwan提供）

中島裕翔今天發出聲明，「出道已經18年，包括出道之前，與成員們一起走過的路很長，正因為有無論何時都支持著我們的粉絲，我才能看見各式各樣的風景，那些經驗是無法被取代的，也不是單靠我一個人就能體驗到的。」不過當思考著自己能做什麼時，中島裕翔意識到自己對演戲的熱情，決定未來要好好以演員為主軸展開活動。

中島裕翔將專注於演員工作。（達志影像）

其所屬公司星達拓娛樂STARTO表示，正針對20周年活動的相關協議進行討論時，中島裕翔提出想要個人活動的想法，成員、公司都尊重他的決定。Hey！Say！JUMP於8月31日在「a-nation」演出，將以新體制演出。

