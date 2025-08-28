陳珮騏48歲生日願望曝光 謝承均1句話開嗆

陳珮騏（中）生日，謝承均（右）和岳虹都獻吻。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳珮騏27日迎來48歲生日，但忙著拍三立八點檔《百味人生》，大夥特地在拍攝空檔於攝影棚為她驚喜慶生。吹蠟燭許願時，當她說到第三個願望，謝承均打趣問她「怎麼沒有許男人的願望」，似乎虧她單身多年，陳珮騏立刻笑回：「我有你就夠了！」

被問到與陳珮騏再度搭檔的感想，謝承均直呼：「跟她對戲真的很爽，我這次是真的有愛她了。」陳珮騏則笑回：「但是我沒有感受到那種很濃烈的愛，下次要再濃烈一點！」

請繼續往下閱讀...

謝承均（右）虧陳珮騏「怎麼沒有許男人的願望」。（三立提供）

對於生日，陳珮騏感性表示：「感謝大家一直以來的鼓勵與支持，讓我知道原來自己也能帶來一些正面的存在感，所以今年想請大家把這份祝福傳遞給更多人，再次感謝大家的愛，我真的收穫很多很多很多，難以言喻！」

這次回歸八點檔，陳珮騏演技再度升級，無論是凌厲眼神或催淚哭戲都獲得觀眾讚賞，網友更留言直呼：「就是爽！」

粉絲貼心回她：「我真的很喜歡妳，妳是一個心地善良的美人，尤其對流浪動物的支持與幫助讓我由衷的佩服，妳是一個活菩薩，我還是要跟說聲祝福妳生日快樂心想事成！」

只是對這次的演出被問平時是否會看網友留言？她大笑表示「不敢看」，但坦言與岳虹這次合作，「母女對戲演得實在很過癮」。

八點檔《百味人生》演員一起為陳珮騏（左四）慶生。（三立提供）

此外，劇中，陳珮騏對並非親生女兒的林萱瑜依舊呵護備至，誰都不能欺負她「女兒」。戲外她也展現母愛本能，連身高180公分的賴郁庭她都會關心、怕對方拍戲辛苦或不開心。岳虹在一旁打趣爆料：「剛剛妳女兒跟老公還在為了爭巧克力吵架。」陳珮騏馬上笑著回應：「我當然是站在女兒這邊！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法