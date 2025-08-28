57歲男星遭爆出軌「射後不理」 承諾給400萬卻偷手機玩消失

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演藝圈近日風波不斷，先前才爆出新生代男演員許凱捲入劈腿疑雲，而近日57歲男歌手韓磊，遭到一名女網友爆料稱「韓磊出軌讓她懷孕」，原本答應要補償人民幣100萬（約427萬新台幣），事後卻賴帳還偷走女網友的手機，事件曝光後，掀起外界討論。

韓磊遭爆料出軌，讓女方懷孕。（翻攝自微博）

根據中媒《揚子晚報》報導，一名遼寧省女網友在社群平台發布貼文爆料「歌手韓磊讓我懷孕後，拿走我的電話不還」帳號內還可見多部韓磊的影片及照片。女網友表示，韓磊原本答應會給她100萬人民幣（約427萬新台幣），沒想到韓磊卻趁機偷走她的手機不還，之後還玩起消失。

請繼續往下閱讀...

女網友爆料韓磊沒給補償金還偷走手機。（翻攝自微博）

對此，韓磊方面則稱「已報警，將發聲明」，並未說明爆料真實性，而目前相關貼文都已經被檢舉下架，《揚子晚報》指出，貼文內容真實性有待查證。事實上韓磊在2007年結婚，並育有一子一女，在2013年底參加《我是歌手》最終獲得總冠軍，登上歌王寶座。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法