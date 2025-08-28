台語歌王遭仇家圍攻 搏命打鬥掛彩「全身像被卡車輾過」

王瞳（左）、黃文星在《好運來》並肩作戰。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台語歌王黃文星與王瞳在民視八點檔《好運來》迎來一場生死交關的激烈打鬥，拍攝過程中兩人雙雙掛彩。黃文星隔天全身痠痛，直呼宛如被卡車輾過；王瞳則是雙腿布滿瘀青。兩人敬業又賣力的演出，讓觀眾心疼之餘也深受感動，直呼：「這對地下CP根本是用生命在談戀愛！」

王瞳、黃文星在《好運來》激烈打戲中並肩作戰。（民視提供）

王瞳（右）在《好運來》為了救黃文星（左）受傷掛彩。（民視提供）

黃文星劇中飾演調查局菁英「黃育成」，原先潛入跨國緝毒組織執行任務，近期結束任務返台，卻因臥底身分意外曝光，在伏擊中寡不敵眾陷入險境。幸好王瞳戴著口罩及時現身，兩人並肩作戰，默契十足，上演一場驚險刺激的搏鬥戲。

王瞳在《好運來》化身「女打仔」。（民視提供）

王瞳（右）在《好運來》為了救黃文星（左）受傷掛彩。（民視提供）

黃文星透露，雖然這次拍打戲沒有真正受傷，但隔天醒來全身痠痛，直喊：「感覺就像被卡車輾過！」為了呈現最佳畫面，他與武術指導反覆討論，還親自設計了幾個帥氣動作，其中一記漂亮的迴旋踢，更是讓現場工作人員驚呼連連。他笑說，能透過角色展現不同面貌，讓他充滿成就感。

王瞳、黃文星在《好運來》被昔日仇人圍攻。（民視提供））

王瞳在《好運來》化身「女打仔」。（民視提供）

王瞳則分享，以往多半飾演被保護的一方，但這次在《好運來》中，她為愛化身「女打仔」，不惜身中一刀、肩膀流血，只為拯救心愛之人，「光看劇本就已經相當動容，更期待最後成果」。

王瞳（右）、黃文星在《好運來》有精彩演出。（民視提供）

王瞳拍攝《好運來》打戲雙腿佈滿瘀青。（民視提供）

王瞳直言：「女打仔真的不好當。」拍攝過程因過度耗費體力，當下就覺得頭暈無力，隔天起床更發現雙腿布滿瘀青。儘管辛苦，她仍笑說：「能演到這麼有挑戰性的角色，真的很開心，跟以往完全不同，也提醒自己要加強體力和架勢。」

