晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台語歌王遭仇家圍攻 搏命打鬥掛彩「全身像被卡車輾過」

王瞳（左）、黃文星在《好運來》並肩作戰。（民視提供）王瞳（左）、黃文星在《好運來》並肩作戰。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台語歌王黃文星與王瞳在民視八點檔《好運來》迎來一場生死交關的激烈打鬥，拍攝過程中兩人雙雙掛彩。黃文星隔天全身痠痛，直呼宛如被卡車輾過；王瞳則是雙腿布滿瘀青。兩人敬業又賣力的演出，讓觀眾心疼之餘也深受感動，直呼：「這對地下CP根本是用生命在談戀愛！」

王瞳、黃文星在《好運來》激烈打戲中並肩作戰。（民視提供）王瞳、黃文星在《好運來》激烈打戲中並肩作戰。（民視提供）

王瞳（右）在《好運來》為了救黃文星（左）受傷掛彩。（民視提供）王瞳（右）在《好運來》為了救黃文星（左）受傷掛彩。（民視提供）

黃文星劇中飾演調查局菁英「黃育成」，原先潛入跨國緝毒組織執行任務，近期結束任務返台，卻因臥底身分意外曝光，在伏擊中寡不敵眾陷入險境。幸好王瞳戴著口罩及時現身，兩人並肩作戰，默契十足，上演一場驚險刺激的搏鬥戲。

王瞳在《好運來》化身「女打仔」。（民視提供）王瞳在《好運來》化身「女打仔」。（民視提供）

王瞳（右）在《好運來》為了救黃文星（左）受傷掛彩。（民視提供）王瞳（右）在《好運來》為了救黃文星（左）受傷掛彩。（民視提供）

黃文星透露，雖然這次拍打戲沒有真正受傷，但隔天醒來全身痠痛，直喊：「感覺就像被卡車輾過！」為了呈現最佳畫面，他與武術指導反覆討論，還親自設計了幾個帥氣動作，其中一記漂亮的迴旋踢，更是讓現場工作人員驚呼連連。他笑說，能透過角色展現不同面貌，讓他充滿成就感。

王瞳、黃文星在《好運來》被昔日仇人圍攻。（民視提供））王瞳、黃文星在《好運來》被昔日仇人圍攻。（民視提供））

王瞳在《好運來》化身「女打仔」。（民視提供）王瞳在《好運來》化身「女打仔」。（民視提供）

王瞳則分享，以往多半飾演被保護的一方，但這次在《好運來》中，她為愛化身「女打仔」，不惜身中一刀、肩膀流血，只為拯救心愛之人，「光看劇本就已經相當動容，更期待最後成果」。

王瞳（右）、黃文星在《好運來》有精彩演出。（民視提供）王瞳（右）、黃文星在《好運來》有精彩演出。（民視提供）

王瞳拍攝《好運來》打戲雙腿佈滿瘀青。（民視提供）王瞳拍攝《好運來》打戲雙腿佈滿瘀青。（民視提供）

王瞳直言：「女打仔真的不好當。」拍攝過程因過度耗費體力，當下就覺得頭暈無力，隔天起床更發現雙腿布滿瘀青。儘管辛苦，她仍笑說：「能演到這麼有挑戰性的角色，真的很開心，跟以往完全不同，也提醒自己要加強體力和架勢。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中