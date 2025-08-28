晴時多雲

娛樂 最新消息

王心凌宣布美國開唱！沒忘記約定 重返小巨蛋時機點曝光

王心凌將在美國舉辦演唱會。（天晴音樂提供）王心凌將在美國舉辦演唱會。（天晴音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「甜蜜天后」王心凌即將到美國開唱，她也沒忘與粉絲的約定，明年初重返台北小巨蛋返場，備受歌迷期待！

王心凌「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」11月22日在舊金山 OAKLAND ARENA 登場，11月28日則在紐約The Theater at Madison Square Garden開唱，門票今天全面預售啟動。

王心凌明年初重返台北開唱。（天晴音樂提供）王心凌明年初重返台北開唱。（天晴音樂提供）

王心凌的「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」已經完成67場，她以經典作品與舞台能量串連起無數歌迷的青春回憶，不僅打造出屬於跨世代的音樂盛會，更在國際舞台獲得肯定，包括MUSE Design Awards、iF Design Award、LIT Lighting Design Awards三大設計競賽，共斬獲四項大獎，印證了巡演結合音樂與視覺藝術的精緻規格。

王心凌的「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」已經完成67場。（天晴音樂提供）王心凌的「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」已經完成67場。（天晴音樂提供）

王心凌表示：「每一場演出，最重要的都是和歌迷一起唱、一起笑、一起感動。不管舞台大小，我都希望把最真誠的音樂和能量帶給大家。這次能把《Sugar High 2.0》帶到美國，對我來說是很特別的里程碑，也很期待和海外的朋友們共享這份甜蜜。」

