晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝震廷欠債失聯！范揚景發尋人啟事反被批激進 氣炸曝真相

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星謝震廷日前驚傳失聯，歌手范揚景發文懇求外界協尋，卻被指控「採取比較激進的方式」，此言引起范揚景不滿，今（28日）在IG限時動態揭露內幕，控訴謝震廷欠款後消失1個月，完全不讀消息。

謝震廷（左）與范揚景隔空互槓。（資料照）謝震廷（左）與范揚景隔空互槓。（資料照）

據了解，兩人互槓的原因是，范揚景擔任謝震廷3月演唱會的Bandleader，自認對於樂手們有一份責任，幫謝震廷墊了7萬多塊先給樂手。范揚景在限時動態痛斥，「等了半年，還幫先墊給樂手，墊到我自己先倒，後續完全消失失蹤 ，我找人找了一個月，都完全不讀訊息。」更誇張的是，有好友向范揚景透露，謝震廷這段時間仍持續活躍社群，還跑去看演唱會。

范揚景在社群還原事件經過。（翻攝自IG）范揚景在社群還原事件經過。（翻攝自IG）

范揚景無奈感嘆，自己遇到這種情況發尋人啟事，卻被說「激進」，原文發表者還覺得「這樣是保護他自己」。他認為，「激進」是嚴重的人格形容詞，「如果是任何人遇到（這種情況），還能惦惦吞下去，我給他磕頭。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中