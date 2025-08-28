謝震廷欠債失聯！范揚景發尋人啟事反被批激進 氣炸曝真相

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星謝震廷日前驚傳失聯，歌手范揚景發文懇求外界協尋，卻被指控「採取比較激進的方式」，此言引起范揚景不滿，今（28日）在IG限時動態揭露內幕，控訴謝震廷欠款後消失1個月，完全不讀消息。

謝震廷（左）與范揚景隔空互槓。（資料照）

據了解，兩人互槓的原因是，范揚景擔任謝震廷3月演唱會的Bandleader，自認對於樂手們有一份責任，幫謝震廷墊了7萬多塊先給樂手。范揚景在限時動態痛斥，「等了半年，還幫先墊給樂手，墊到我自己先倒，後續完全消失失蹤 ，我找人找了一個月，都完全不讀訊息。」更誇張的是，有好友向范揚景透露，謝震廷這段時間仍持續活躍社群，還跑去看演唱會。

范揚景在社群還原事件經過。（翻攝自IG）

范揚景無奈感嘆，自己遇到這種情況發尋人啟事，卻被說「激進」，原文發表者還覺得「這樣是保護他自己」。他認為，「激進」是嚴重的人格形容詞，「如果是任何人遇到（這種情況），還能惦惦吞下去，我給他磕頭。」

