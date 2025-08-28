中島裕翔退出Hey! Say! JUMP 參演電影曾進軍柏林影展

傑尼斯男團「Hey! Say! JUMP」成員中島裕翔宣布退團。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕傑尼斯男團「Hey! Say! JUMP」成員中島裕翔今（28）日宣布退團，離開待了長達18年的團體，消息一曝光震驚大批粉絲。

「Hey! Say! JUMP」28日發布官方聲明，團體今年11月將迎來出道18週年，沒想到正在提前籌畫20週年的計畫時，中島裕翔卻提出希望能夠獨立發展，以個人身分活動。在與公司達成共識後，中島裕翔決定退團，公司也相當支持藝人做出的決定，「未來中島裕翔與Hey! Say! JUMP將各自走上不同道路，也懇請大家繼續支持與鼓勵！」

32歲男星中島裕翔在2004年正式進入傑尼斯事務所（今SMILE-UP.公司），2005年首次參演木村拓哉主演的《飆風引擎》，展開演員生涯；隨後在2007年正式成為Hey! Say! JUMP成員。

相比偶像男團身分，中島裕翔明顯更有演戲天賦，出道18年來陸續出演了電視劇《老師真偉大》、《改造老師大作戰》、《理想的兒子》；電影《半澤直樹》、《粉與灰》、《明天也有好吃的飯》，2023年則更入圍了第73屆柏林影展特別展映。

