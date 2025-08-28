晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中島裕翔退出Hey! Say! JUMP 參演電影曾進軍柏林影展

傑尼斯男團「Hey! Say! JUMP」成員中島裕翔宣布退團。（翻攝自IG）傑尼斯男團「Hey! Say! JUMP」成員中島裕翔宣布退團。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕傑尼斯男團「Hey! Say! JUMP」成員中島裕翔今（28）日宣布退團，離開待了長達18年的團體，消息一曝光震驚大批粉絲。

「Hey! Say! JUMP」28日發布官方聲明，團體今年11月將迎來出道18週年，沒想到正在提前籌畫20週年的計畫時，中島裕翔卻提出希望能夠獨立發展，以個人身分活動。在與公司達成共識後，中島裕翔決定退團，公司也相當支持藝人做出的決定，「未來中島裕翔與Hey! Say! JUMP將各自走上不同道路，也懇請大家繼續支持與鼓勵！」

32歲男星中島裕翔在2004年正式進入傑尼斯事務所（今SMILE-UP.公司），2005年首次參演木村拓哉主演的《飆風引擎》，展開演員生涯；隨後在2007年正式成為Hey! Say! JUMP成員。

相比偶像男團身分，中島裕翔明顯更有演戲天賦，出道18年來陸續出演了電視劇《老師真偉大》、《改造老師大作戰》、《理想的兒子》；電影《半澤直樹》、《粉與灰》、《明天也有好吃的飯》，2023年則更入圍了第73屆柏林影展特別展映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中