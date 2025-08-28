扁桃腺癌才開刀重生！陳凱倫發現人中鼓出一顆東西 緊急就醫檢查

陳凱倫宣布開唱。（陳凱倫影視工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歷經癌症康復重生的金鐘獎得主陳凱倫，自掏腰包攜手「台北市777銀髮族協會」主辦「金曲傳愛－壯世代公益演唱會」，由於他術後仍需每3個月回診做斷層掃描，日前發現人中鼓出一顆東西，讓他嚇出一身冷汗。

過去陳凱倫因為脖子出現類似症狀，最後被診斷癌症確診，這回更讓他絲毫不敢大意。所幸檢查結果顯示一切正常，只是壓力過大導致上火，虛驚一場。他之所以分享這段心情，是希望歌迷與親朋好友放心，自己康復狀況良好，並會持續追蹤檢查，絕不會拿身體開玩笑，「我不是不要命的人！」

陳凱倫已走過人生最黑暗的時光，3年前他被診斷出扁桃腺癌，甚至已經擴散到淋巴。歷經同步兩次大手術後，他面臨的不只是生命危險，還可能失去最心愛的嗓音。對一個把唱歌和主持視為生命的藝人來說，那幾乎是難以承受的打擊。

所幸陳凱倫沒有放棄，一步步靠著飲食調整、選擇最天然的食物，每天運動、保持規律生活，把身體養回來。如今，不僅戰勝了病魔，還能繼續站在舞台上，用歌聲和笑容與大家分享快樂。他的經紀人老婆透露，自陳凱倫癌症康復之後，每一次主持活動都會耗盡大把精力，她形容：「做1場躺3天！」因此已半年沒有幫他接主持工作，甚至覺得乾脆不要再主持。直到前陣子受邀到新加坡演出，為了湯蘭花、凌峰跨刀主持，並獻唱兩首歌，體力與狀態極佳，才讓他更有信心重拾主持。

楊懷民（左一）、金燕、陳凱倫、金佩姍與張琴為金曲傳愛公益演唱會宣傳。（陳凱倫影視工作室提供）

陳凱倫近來忙於籌備「金曲傳愛」公益演唱會，夫妻倆親力親為，壓力不小但很開心。陳凱倫感性表示：「能活下來，還能唱歌，對我來說是上天給的恩典。」唱歌不只是他最開心的事，也是他想送給銀髮族的禮物。演唱會將在9月13日下午2點於「利河伯使徒中心」舉行，由陳凱倫與馬妞搭檔主持，率領「群星會美腿歌后」金燕、「全方位藝人」張琴、「戲曲天王」楊懷民、「八點檔天后」金佩姍、「金曲歌后」大百合以及「新姚蘇蓉」劉明珠，帶來90分鐘的「懷念老歌」時光。

陳凱倫自掏腰包邀請有喜歡聽金曲老歌的銀髮族朋友們免費入場觀賞，這樣的堅持更顯得珍貴。「金曲傳愛」公益演唱會當天也會在FB、YouTube同步直播，並由LiTV錄影事後播出。

