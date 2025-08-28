晴時多雲

娛樂 最新消息

邵雨薇無緣同台吳慷仁！新戲卻陷三角戀 正牌女友吐真情：讓給你

〔記者蕭方綺／台北報導〕影集《人浮於愛》2021年宣布由陳妍希、周幼婷、吳慷仁主演，但一場疫情過後，原本預定好的人選通通大洗牌，現這3位主角改由邵雨薇、簡嫚書和楊祐寧演出，也無緣見到邵雨薇和男友吳慷仁同場飆戲畫面。

宋芸樺（左起）、范少勳、邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書在《人浮於愛》攜手詮釋當代愛情樣貌。（女王傳播、瀚草文創提供）宋芸樺（左起）、范少勳、邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書在《人浮於愛》攜手詮釋當代愛情樣貌。（女王傳播、瀚草文創提供）

今該劇釋出影集主視覺，即將升格三寶爸的楊祐寧飾演精神科醫師，與邵雨薇詮釋的謎樣女子有不少親密對手戲。他坦言：「有時候演員決定接下一個角色，好像是一種宿命。顧厚澤的性格、愛情觀、價值觀和我非常不同，這次周旋在兩個女人之間，一個是瘋狂地佔有，一個是奮不顧身，詮釋的過程滿辛苦的，我其實並不喜歡這個角色，但也很心疼他。」

邵雨薇認為自己演出的這個角色既勇敢又灑脫地追尋愛情，「和我本人其實很不一樣，所以對我來說是一個很大的挑戰。」特別是一場在診療室裡的戲，需要用非常直白、相當露骨的方式呈現曖昧與遐想，是她心中的大魔王。而飾演楊祐寧正牌女友的簡嫚書幽默提到自己與片中情敵邵雨薇一場療養院的對手戲，「竟然冒出『雨薇好美，演著演著有種顧厚澤讓給你啦！』的念頭。」

《人浮於愛》全新主視覺的「俯視版海報」，以上帝視角拍攝五位主角相互依偎，象徵愛情的炙熱與不安。（女王傳播、瀚草文創提供）《人浮於愛》全新主視覺的「俯視版海報」，以上帝視角拍攝五位主角相互依偎，象徵愛情的炙熱與不安。（女王傳播、瀚草文創提供）

而宋芸樺表示拍這齣戲對她來說是一個很赤裸、很真實的體驗。「透過潘心彤，我好像重新看到了以前的自己。我覺得我們每個人都是為愛而存在，而愛情有很多不同的樣子。希望大家在看這部戲的時候，都能找到屬於自己的答案。」在片中飾演帶點調皮的富二代范少勳更表示：「辛毅夫這個角色在愛情中一步步看見自己，在《人浮於愛》中，你也可以找到認識自己的方向。」

此外，監製侯文詠過去曾參與《大醫院小醫生》、《白色巨塔》的拍攝，此次更將自己的長篇小說著作《人浮於愛》改編為影集。劇情以一個發人深省的提問為出發點，如果「愛情=浪漫+性愛+婚姻+孩子+家庭」的套餐太沉重，單點隨選，會更幸福嗎？這樣的設計，正好映照了當代多元的愛情觀。侯文詠也分享道：「當我看見筆下的人物，由演員帶著他們獨特的樣貌與人生經驗詮釋演繹，那真是一件非常美好的事。」

監製湯昇榮是經典台劇《麻醉風暴2》的重要幕後推手，與曾任麻醉科醫師的侯文詠結下良緣，兩人一路並肩同行。他表示：「影視化的開發往往反映出我們面對當代環境的獨特觀點，《人浮於愛》從劇本開發時期，就歷經十多次改寫，期間還遭逢疫情停拍，主演與主創團隊的重整與安頓，重啟開拍一路走到現在，過程相當不容易，彷彿也在提醒我們『愛，是需要經過考驗的。』」

