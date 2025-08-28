晴時多雲

娛樂 最新消息

薔薔宣布開除元老員工！直播「這行為」恐觸法 網急喊：快刪掉

薔薔在直播中公開元老級員工Song（右）的資遣費用恐觸法。（圖經模糊處理，翻攝自YT、IG）薔薔在直播中公開元老級員工Song（右）的資遣費用恐觸法。（圖經模糊處理，翻攝自YT、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR薔薔近期因開除元老級員工Song引外界討論，針對資遣原因，薔薔也在27日直播中詳細說明，她強調資遣過程皆依法辦理，已提前一個月告知Song並給予資遣費13萬。不過，一心想證明絕無虧待員工的薔薔，卻忽略了在直播中公開資遣費用是犯法行為，不少網友見狀也紛紛提醒「趕快刪除直播影片！」

薔薔27日開直播提到資遣Song的原因，她提出6爭議點，包含「對日本媽媽謊稱拍地契並刪除對話紀錄」、「國外友人來台一個月卻未告知也未協助接待」、「多次遺失記憶卡檔案」、「開會消極不回應」、「始終未回報工作進度」、「拖延導致影片違約」，直言是Song多次踩到自己的雷點，才會決定開除他。

薔薔也在直播中亮出資遣同意書，內容清晰寫資遣費用為13萬、月薪則是8萬5，還有Song的簽名。該舉動也被不少網友指出其實已違反個資法，涉侵犯勞工的隱私權與名譽權，若Song堅持提告，薔薔恐要面臨民事賠償責任。

點圖放大
點圖放大

