娛樂 電影

威尼斯影展》柯波拉心臟手術後首露面 精靈女王深V開到肚臍超辣

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《教父》名導法蘭西斯柯波拉月初才在羅馬動心臟手術，今（28）台灣時間凌晨現身第82屆威尼斯影展開幕，頒發終身成就金獅獎給82歲的德國名導韋納荷索，柯波拉盛讚荷索「不僅能填滿整本百科全書，他本身就是一本百科全書」。

法蘭西斯柯波拉（左）頒發終身成就金獅獎，給82歲的德國名導韋納荷索。（達志影像）法蘭西斯柯波拉（左）頒發終身成就金獅獎，給82歲的德國名導韋納荷索。（達志影像）

韋納荷索獲頒獎項時，全場起立鼓掌，他回憶起和柯波拉約半世紀的交情，感謝柯波拉在他職業生涯早期給予他的支持，「在沒錢住酒店的時候，他（柯波拉）讓我住在他位於舊金山的家裡，才創作出《陸上行舟》的劇本。」

開幕式上眾星雲集，包括男神喬治克隆尼、「精靈女王」凱特布蘭琪、影后蒂坦史雲頓等好萊塢明星一一亮相，其中凱特布蘭琪深V剪裁，開到肚臍，高貴又不失性感，驚艷全場，成為此次紅毯最受矚目的大明星。

凱特布蘭琪深V亮相威尼斯影展紅毯，性感動人。（達志影像）凱特布蘭琪深V亮相威尼斯影展紅毯，性感動人。（達志影像）

今年由亞歷山大潘恩擔任主競賽評審團主席，率領中國演員趙濤、巴西影后費爾南達托雷斯、伊朗導演穆罕默德拉蘇洛夫、羅馬尼亞導演克里斯汀蒙吉、法國導演兼編劇史蒂芬布里澤、義大利導演兼編劇毛拉德佩洛出席，將評選出各獎項。

喬治克隆尼出席威尼斯影展開幕。（達志影像）喬治克隆尼出席威尼斯影展開幕。（達志影像）

主競賽單元中，除了世界各國強片，亞洲包括舒淇首度擔任導演的《女孩》、中國導演蔡尚君的《日掛中天》，以及孫藝真、李炳憲主演的《徵人啟弒》都將角逐最佳影片「金獅獎」殊榮。

點圖放大header
點圖放大body

