娛樂 最新消息

啦啦隊女孩大型見面會將登場！電豹女送「專屬唇印」祭粉絲福利

電豹女將於8月31日在裕隆城3F實驗場舉辦 大型見面會。（想想時間有限公司提供）電豹女將於8月31日在裕隆城3F實驗場舉辦 大型見面會。（想想時間有限公司提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」將在8月底舉辦大型見面會。當天15位高人氣電豹女成員將首度全員同框，將以最熱力四射的舞蹈演出與精心設計的粉絲互動，回饋長久支持的粉絲們。

電豹女隊長小楓。（想想時間有限公司提供）電豹女隊長小楓。（想想時間有限公司提供）

當天包括笑笑、小楓、筱緹、安汝、草莓、雪寶、Nia、瑄瑄、諺諺、Yuki、紹頤、喬喬、語萱、Jasmine與思思等人皆會出席，活動不僅準備精彩表演，更特別推出一系列 限定聯名周邊收藏品，包括女孩皮革杯墊、限量聯名鑰匙圈、聯名易拉扣、合照拍立得以及最讓粉絲驚喜的「專屬唇印」收藏。

笑笑害羞地分享：「專屬唇印拍立得真的有點臉紅，但也覺得很值得，因為這是一份只屬於粉絲的獨家回憶。」而身為隊長的小楓則大方表示：「這個創意真的很特別，為了讓效果最好，女孩們在活動前都會特別保養，不能有脫皮乾燥的嘴唇出現，保持最佳狀態出來見客。」

笑笑成為最快完成職籃、職棒「藍棒兩棲」轉戰的啦啦隊女神。（想想時間有限公司提供）笑笑成為最快完成職籃、職棒「藍棒兩棲」轉戰的啦啦隊女神。（想想時間有限公司提供）

近期電豹女也因綜藝節目《最強的身體》再度受到矚目。成員笑笑與草莓挑戰女子雙人組賽事時，因草莓體力不支、臉色發白，兩人最後舉手棄賽，引來不少粉絲關心。

草莓和笑笑坦言：「上場前看到大家精壯的肌肉和結實線條，雙腳真的在發抖，覺得自己很弱。但這也是學習的開始，希望下次能以更好的心肺和肌耐力再挑戰！」

此外，電豹女的新一季制服也即將亮相，這次將由成員喬喬擔任設計重任，將以嶄新的姿態迎戰新球季。「Panco x 電豹女孩」大型見面會將於8月31日在裕隆城3F實驗場舉辦。

點圖放大body

