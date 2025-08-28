65歲男星再婚小23歲嫩妻 過往遭前妻爆「服用兩倍壯陽藥」偷情

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本65歲男星船越英一郎，能力相當出色，身兼演員、主持人及配音員，不過感情史卻是相當精彩。2017年時被同樣是女星的前妻松居一代爆料吃「兩倍非法壯陽藥」與其他女性婚外情，而如今船越英一郎被爆出與小23歲的女星松下萌子已經悄然結婚，並且生下一子。

船越英一郎與小23歲的松下萌子在去年夏天已經偷偷結婚。（翻攝自X/IG）

根據日媒報導，船越英一郎與小23歲的松下萌子在去年夏天已經偷偷結婚，同時還產下一子，是奉子成婚。對此船越英一郎的經紀公司回應：「結婚以及誕生孩子的事實屬實，其他涉及隱私的部分恕不便透露。」而船越英一郎本人則「希望大家能靜靜溫暖地守護我們。」女方也公開承認了已婚生子。

松居一代曾爆料船越英一郎服用兩倍非法壯陽藥婚外情。（翻攝自IG）

事實上，船越英一郎2017年被前妻松居一代用自拍影片方式爆料，並以「船越英一郎不為人知的一面」為題，曝光對方出軌的細節，並說一般人家都用50ml的威爾鋼，船越英一郎卻用兩倍強效的禁藥，與其他女人在夏威夷偷情，當時兩人離婚鬧得相當難堪。

