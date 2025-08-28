昔替父還債遭威脅！KID鬆吐心聲認怕死

〔記者林欣穎／台北報導〕KID擔任公視《誰來晚餐》本週來賓拜訪船員夫妻小李與羅穎一家，分享婚姻與家庭角色的轉變，直言當了爸爸之後「很怕死」。

KID在餐桌上聊起受訪家庭的海上生活，KID笑說以前的自己可以隨時跟著出海體驗，但現在就沒辦法，他表示：「現在其實會想家欸！以前我小時候的願望就是一直出外景、到處跑、到處出國，可是現在有老婆小孩之後，就會變得很想要待在家裡。」

請繼續往下閱讀...

KID（左1）分享試管求子經歷，以筷子示意排卵針粗細，佩服太太打針的勇氣。（公視提供）

談到生活重心，KID 透露已從過去「四海為家」的外景生活，轉為渴望陪伴家人。他在三年前與太太 Rita結婚，如今育有兩個孩子木木與朵朵。他直言：「生完小孩之後，變得更加感性；以前什麼都不怕，現在真的很怕死，因為有責任要顧。」

節目中他也回憶起當初曲折的求子歷程，夫妻因檢查出婦科問題，最終選擇做試管嬰兒。過程中太太必須在精準時間自行施打排卵針，讓KID既心疼又感謝太太的獨立與堅強。

KID談到原生家庭因欠賭債而早早出來工作經歷。（公視提供）

除了婚姻生活，KID也談到與原生家庭的關係。年少時因父親欠下賭債，他必須早早工作幫忙還債，甚至曾被債主威脅。他感慨道：「大家以為我很厲害、好像賺很多錢，但其實我都是在還債。」如今父子關係逐漸修復，讓他最感動的是父親默默支持，從不缺席地收看自己上過的每個節目。

走過試管求子、還債壓力，如今 KID 珍惜得來不易的家庭時光，他感性表示：「我現在40幾歲了，前面30年的人生，都在為能不能活下來而奮鬥，嚴格講起來我真正在享受生活只有後面這10年。接下來我想跟我老婆好好享受人生，花更多時間照顧自己，這樣就夠了。」

