娛樂 亞洲

外流王鶴棣27秒私密音檔！爆料女網友被拘留 急改口認罪

王鶴棣近日被外流一段疑與女友吵架的27秒音檔，工作室事後發布聲明否認並對爆料者提告。（翻攝自微博）王鶴棣近日被外流一段疑與女友吵架的27秒音檔，工作室事後發布聲明否認並對爆料者提告。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國男星王鶴棣25日晚間爆出一段與一名女子吵架的27分鐘錄音檔，被踢爆該女子就是他的女友，且兩人已交往10年。王鶴棣工作室也於26日發聲明否認，同時要求爆料者停止發文，且不得繼續拍照騷擾，公司將保留追究法律責任的權利。面對工作室的警告，爆料女網友一開始仍態度強硬表示自己所言為真，怎料事發2日就遭拘提，嚇得爆料者急忙改口認罪。

一位名為「雯憶女青_Yuki」的網友，在微博公開一段疑為王鶴棣與女友爭吵的27秒音檔，今傳出該網友已遭拘提。（翻攝自微博）一位名為「雯憶女青_Yuki」的網友，在微博公開一段疑為王鶴棣與女友爭吵的27秒音檔，今傳出該網友已遭拘提。（翻攝自微博）

近日，一名網友「雯憶女青_Yuki」在微博公開一段疑為王鶴棣與女友爭吵的27秒音檔，從畫面推估應該是私生飯刻意跟蹤藝人，偷偷錄下私人對話，經王鶴棣工作室警告後，該網友仍連續發文表示，「永遠叫不醒裝睡的人！這不是女友？還能是啥關係？」、「我不會道歉！觸碰嫂子可能是他的底線吧，我也理解他」，當時就被不少網友認為，她很有可能會因此吃上官司。

果不其然，今（28）日就傳出雯憶女青因違反中國治安管理處罰法第42條，傳播他人私密訊息或影像，將處5到10天行政拘留。據中媒報導，雯憶女青在遭拘提後也改口認罪，「我確實侵犯並散布了他的隱私，我在此正式道歉，為我的錯誤買單」，事後便將微博帳號刪除。

