胡瓜挑戰高空鋼索「秀舞技」！江宏傑、王子嚇歪喊棄權

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜與兒女錄製《胡來旅行社》最新一集小禎因公出差缺席，改由胡瓜與兒子「安安」胡釋安，加上特派員王子與江宏傑，四人帶著一群國小小朋友挑戰特訓中心，展開一連串高空極限任務。

胡瓜（右前起）與王子、江宏傑、胡釋安挑戰高空任務。（客台提供）

負責安排行程的安安一抵達現場立刻面露緊張神情，王子笑說：「你明明怕高，為什麼還安排這個活動？」而看起來十分鎮定的江宏傑也坦承恐懼，在場不斷喊著「好想尿尿」，甚至對小朋友說：「我連自己都保護不了了，怎麼保護你！」被吐槽是「自身難保的哥哥」。

胡瓜在鋼索上跳舞秀陸戰隊精神，（客台提供）

一開始來到高空吊橋關卡，最害怕的江宏傑竟被教練點名第一個挑戰，只能硬著頭皮上陣，王子緊接其後，邊走邊發抖，挑戰完更有感而發說：「這條路跟人生一樣，80公尺彷彿走了80年！」沒想到胡瓜則穩如泰山，還溫柔鼓勵小朋友：「不要往下看，就快到了！」走完吊橋，接下來難度增加，腳下只剩一根繩索可以踩的高空鋼索挑戰，王子看到直接選擇棄權，而胡瓜照樣老神在在、成功通過，還調皮地在鋼索上大跳「空中舞步」，直說「我們陸戰隊沒在怕的！」

胡瓜（中）化身主廚大鍋菜炒上癮。（客台提供）

完成特訓行程後，一行人緊接著接獲來自苗栗銅鑼明新堂宮廟的邀請，協助辦桌活動。胡氏父子馬不停蹄，與特派員黃鐙輝一同前往支援，從擺桌椅到備料炒菜樣樣來。黃鐙輝忍不住笑問：「我們這樣會不會耽誤人家出菜時間？」胡瓜則幽默回應：「可能下午兩點才吃到，直接變下午茶！」

第一次挑[]親一致好評，讓這趟旅程畫下完美句點。

