死訊是假的！H罩杯護理師AV女優現身道歉：我說謊了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕從護理師轉戰AV界的女優堀內美香（原藝名：堀內美果子）擁有H級傲人上圍，深受粉絲喜愛，日前卻驚傳死訊，她的老公在社群曬出一張抱著骨灰罈和其遺照的照片，讓許多老司機相當悲痛。沒想到才隔幾天，事件迎來大反轉，她竟然偽造自盡消息。

堀內美香的丈夫捧著她的骨灰罈及遺照，結果全是假的。（翻攝自X）

堀內美香27日在社群平台X發文表示，「我說謊了，對不起」，坦言造成這次的騷動是自己的錯，但是她的精神狀態已經瀕臨崩潰，並不是為了博取話題，或是搞笑才做出這些事情。

請繼續往下閱讀...

堀內美香也在自己部落格道出事情真相，自曝性向是同性戀，卻不被母親接受，導致她與初戀女友的感情逐漸惡化，她也開始強逼自己試著喜歡男生，後來自甘墮落開始賣淫，與其中一名男性產生感情，便步入婚姻殿堂。

堀內美香為造假死訊致歉。（翻攝自X）

堀內美香想要輕生念頭並非一時衝動，而是長期存在的心理困境。除了情緒問題，更關鍵的原因是，她透過AV女優的工作獲得金錢與幸福感，卻逐漸失去人生方向，認為自己缺乏繼續活下去的理由。不過，她因此萌生想要生孩子的想法，希望能藉由孩子重新找到活下去的意義。



☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法