娛樂 最新消息

沈玉琳病倒前提醒1事 逸祥邀婚禮曝光他身體狀況

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自《大學生了沒》班底出道的36歲「逸祥」黃逸翔，今年4月公布與原住民歌手老婆紫布爾正若登記結婚，如今將在9月及10月舉辦婚禮，日前受訪時提及沈玉琳在病倒前獲知他將辦婚禮，特別提醒他一件事。

沈玉特別提醒逸祥注意婚禮邀約名單。（翻攝自臉書/資料照）沈玉特別提醒逸祥注意婚禮邀約名單。（翻攝自臉書/資料照）

逸祥的妻子紫布爾正若是排灣族貴族，9月20將先舉行一場婚禮，地點則選在屏東部落，貴賓由女方親友出席為主，宴請族人多達100桌，而10月24日則會在台北宴客，邀請演藝圈內好友，包括許多大哥、大姐前輩們。根據《三立新聞網》報導，逸祥透露沈玉琳病倒前在節目上有遇到對方，並告知將會舉辦婚禮，而沈玉琳也特別提醒他邀約名單，不要漏了重要貴人、好友。

逸祥分別將在9、10月舉行婚禮。（翻攝自臉書）逸祥分別將在9、10月舉行婚禮。（翻攝自臉書）

後來爆出沈玉琳住院後，逸祥也嚇了一跳，坦言自己有傳訊息給對方，但當時沈玉琳還在加護病房，沒有回覆。直到最近沈玉琳狀況好轉許多，逸祥的喜帖也出爐，他再度與沈玉琳聯絡，對方告訴他，雖然目前狀況穩定了，但還是要多休養，自己很想出席婚禮，但還是要看到時候身體狀況，不能太勞累。

