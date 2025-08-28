晴時多雲

娛樂 最新消息

（影音）街頭遇人氣歌手！跟DodoMen體驗拜月老直呼超神奇

Eric隨機邀請外國人到台灣旅遊，這次竟巧遇知名DJ歌手Delany。（翻攝YouTube）Eric隨機邀請外國人到台灣旅遊，這次竟巧遇知名DJ歌手Delany。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「The DoDo Men」由Ian與Eric組成，其中「帶外國人回台灣」系列影片深受觀眾喜愛。昨（27日）最新一集更新，再度隨機邀請外國人到台灣旅遊，這次竟巧遇知名DJ歌手Delany，引發網友熱議。

影片中，Eric在洛杉磯街頭隨機找人，詢問是否願意到台灣旅遊，意外遇到Delany。得知對方是職業DJ後，Eric當場驚訝不已，回家立刻搜尋Delany的音樂作品，發現她最紅的單曲在音樂平台累積播放次數高達6,700萬次，讓他直呼：「突然遇到明星啊！」

節目中，Ian與Eric帶Delany遊覽台灣景點，其中一站來到日月潭附近的龍鳳宮，並向月下老人求籤。Delany抽到的籤文表示：「你在關係與愛情上標準很高，現在不是進入新戀情的好時機，但可以努力提升自己，讓想法更清楚。」也提醒她：「你其實很清楚自己想要什麼，要跟隨自己的內心。」

Eric和Ian帶Delany到日月潭遊玩。（翻攝YouTube）Eric和Ian帶Delany到日月潭遊玩。（翻攝YouTube）

Delany聽到籤文後感到神奇，並表示此次拜月老的體驗非常特別，「我感受到宇宙源頭和更強大的力量，一切都讓人驚喜。」

影片一上線，立即吸引大量留言，網友紛紛表示：「原來是在街頭巧遇Delany，才有這次合作！」「我也在Spotify聽過Delany的歌！」、「Delany合作過好多大咖DJ呢！」。

